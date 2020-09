Gemma Galgani sotto processo | Paolo ribelle dentro Uomini e Donne

Gemma Galgani durante la puntata andata oggi in onda si è trovata sotto processo da parte di Paolo dopo le accuse e le tante domande che, la stessa dama aveva nei suoi confronti. Durante la puntata di ieri infatti, Paolo ha deciso di andare via senza vedere la dama a fine registrazione lasciandola molto delusa ma soprattutto sola.

Una scelta che la stessa Gemma non ha apprezzato tantissimo, arrivando al punto di decidere di suo pugno di andare a trovare Paolo prima di partire. Oggi però, le cose sembrano essere cambiare e Maria De Filippi ha così mostrato il loro incontro in camerino che, ha lasciato spiazzato tutto lo studio. Cosa è realmente successo?

Gemma Galgani sotto processo

Durante la puntata di oggi, Maria De Filippi ha mostrato cosa è realmente successo all’interno del camerino quando Gemma Galgani è voluta andare in camerino da Paolo per chiarire la loro situazione. Una situazione che però, sembra aver creato molto disagio nei confronti del cavaliere che si è ritrovato accusato nel giro di pochi minuti.

Gemma Galgani si è così mostrata in camerino cercando di spiegare a Paolo il dispiacere provato per non essere stata invitata ad uscire dopo la puntata. Non è la prima volta infatti che il cavaliere decide di tornare a casa senza vedere e uscire con la dama a fine della registrazione e proprio per questo, Gemma ha deciso di dire la sua in merito ritrovandosi sotto processo nel giro di pochi minuti. Quali sono state le parole che Paolo ha lanciato nei confronti di Gemma?

Dama in lacrime per colpa di Paolo

La situazione all’interno del camerino si è fatta molto pesante e Gemma in lacrime ha cercato di capire e di conseguenza di spiegare quanto avesse bisogno di dimostrazioni dopo circa due settimane di conoscenza. A differenza sua però, Paolo si è scagliato contro di lei affermando di essere lì per lei ma che, se non si fida poteva pure non tornare mai più.

Il cavaliere di Uomini e Donne infatti, in toni poco gentili ha sottolineato i suoi problemi personali motivando così il suo ritorno in casa che spesso avviene dopo la registrazione della puntata. Proprio per questo, Paolo ha spiegato di essere pronto a continuare la conoscenza ma chiedendo i suoi spazi e i suoi tempi lasciando Gemma Galgani in lacrime.