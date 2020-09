Mare fuori, il cast – Gli attori della fiction

Mare fuori ha fatto il suo debutto su Rai 2: chi fa parte del cast? Sono tanti gli attori che ruotano attorno alla realtà del carcere minorile di Napoli. Non solo i ragazzi che vedremo dietro le sbarre, ma anche gli adulti che lavorano all’interno della struttura.

Il cast di Mare fuori è guidato da Carolina Crescentini, la direttrice Paola Vinci. A lei il compito di gestire le fila delle due sezioni del penitenziario, maschile e femminile. La donna potrà contare su diverse figure di supporto, grazie alla presenza dei poliziotti che gestiscono le dinamiche interne all’istituto.

Mare fuori, il cast – Tutti gli attori principali

Giustizia e ‘giustiziati’: questo il cuore del cast di Mare fuori, che vedrài ragazzi e gli adulti divisi da un sottile filo rosso. Alla guida dei poliziotti troviamo Carmine Recano nei panni del Comandante Massimo Valenti. Quest’ultimo entrerà presto in contrasto con la direttrice, per via del loro modo differente di vedere i ragazzi e anche le dinamiche interne del carcere. Valenti è un uomo duro e forte, che sa come gestire le situazioni più ostili. Paola invece vorrebbe che diventassero tutti delle guide, che assicurassero ai ragazzi un possibile futuro una volta ritrovata la libertà.

Alla guida dei ragazzi troviamo invece Matteo Paolillo nel ruolo di Edoardo, un piccolo boss che è già papà e che crede di poter piegare il sistema a suo vantaggio. Fra i protagonisti troveremo inoltre Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Nicolas Maupas (Filippo), oltre a Serena Ferrari (Viola) e Valentina Ferrari (Naditza). Al loro fianco troviamo inoltre Artem (Pino), Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Domenico Cuomo (Gianni Cardiotrap), Antonio De Matteo, Serena de Ferrari e Anna Ammirati. In ruolo secondario ci saranno anche i seguenti artisti: Chiara Primavesi (Anita); Pia Lanciotti (Wanda); Raiz (Don Salvatore); Serena Codato (Gemma); Antonio De Matteo (Lino); Giuseppe Brunetti (Saverio); Desirée Popper (Consuelo) e Ivan Franek (Tal).