Maria De Filippi separa i cavalieri | Rissa sfiorata a Uomini e Donne

Nelle ultime ore si sono rincorse molte voci circa le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. In particolare, Il Vicolo delle News, ha reso nota una notizia che ha fatto tremare i fan del talk show dei sentimenti. A quanto sembra, si sarebbe quasi innescata una rissa a Uomini e Donne. Perciò Maria De Filippi separa i due cavalieri che sarebbero quasi venuti alle mani, in seguito a una turbolenta discussione.

A quanto pare i protagonisti della vicenda sarebbero Armando Incarnato e Simone Bolognesi, il nuovo cavaliere che spesso si è scagliato contro il cavaliere campano. Tra i due, infatti, non corre buon sangue fin dalle prime puntate di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Ma l’apice si sarebbe toccato durante le ultime registrazioni in cui si sarebbe quasi innescata una rissa.

Maria De Filippi divide i cavalieri?

Armando Incarnato, infatti avrebbe monopolizzato l’attenzione di tutti raccontando di aver ascoltato per caso una telefonata di Paolo Gozzi, fatta al figlio, in cui confessava di non essere affatto attratto da Gemma Galgani. Paolo sarebbe arrivato a Uomini e Donne solo per avere visibilità, ma, in realtà, non prova nulla per Gemma. Tra Paolo e Armando si sarebbe accesa una discussione piuttosto turbolenta, all’interno della quale si sarebbe inserito anche Simone Bolognesi.

Simone, non simpatizzando troppo per Armando, avrebbe preso le parti di Paolo, accusando Armando di mettersi sempre in mezzo alle frequentazioni altrui. A questo punto, i toni si sarebbero alzati sopra il livello di guardia. Perciò, forse, Maria De Filippi separa i due cavalieri che sembravano pronti a venire alle mani, evitando la rissa.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne

Non è la prima volta che Armando Incarnato si rende protagonista di episodi simili a Uomini e Donne. Anche durante le ultime puntate registrate la scorsa stagione, prima della pausa estiva, sembra che il cavaliere campano sia quasi arrivato alle mani con Giovanni Longobardi. A raccontarlo è stato proprio l’ex cavaliere, anche se le immagini non sono mai andate in onda.

Cosa altro potrebbe succedere ad Armando Incarnato a Uomini e Donne? Il cavaliere si era ripromesso di fare il bravo quest’anno. Tuttavia, la nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata solo da poche settimane, e già Armando Incarnato sembra essere sulla bocca di tutti. Il cavaliere finirà per mettersi davvero nei guai, prima o poi?