Matteo Paolillo è Edoardo – Chi è – Mare fuori

Matteo Paolillo è Edoardo, uno dei personaggi della fiction Mare fuori. Chi è? Un ragazzo in apparenza come tanti altri, ma pieno di odio e incline alla violenza. Si trova in carcere da diverso tempo ed è diventato una sorta di leader per gli altri coetanei.

Edoardo si è già macchiato di numerosi reati anche fra le mura dell’istituto di correzione. Anche se ha fatto in modo che la colpa per il ferimento di un poliziotto ricadesse su uno dei suoi fedelissimi.

Matteo Paolillo – Biografia

Matteo Paolillo è nato il 6 ottobre del ’95 a Salerno, ma vive a Roma. Ha iniziato molto presto ad interessarsi al mondo dello spettacolo, tanto da debuttare nel 2010 grazie a Gatta Cenerentola di Gaetano Troiano. Il regista lo vorrà al suo fianco per diverse piece successive, tra cui L’opera da tre soldi e Romeo e Giulietta. Nel 2015 farà parte di Mio capitano di Massimiliano Dau, con cui avrà modo di lavorare anche l’anno successivo per Finis Africae. Nello stesso periodo, Paolillo debutta in tv grazie a Don Matteo 10 e sul grande schermo nel 2017, grazie a due cortometraggi: Mater e Ultimo Set.

Matteo Paolillo è Edoardo – La scheda

Edoardo è un piccolo boss. Il ragazzo si è creato una sua dimensione nel carcere per minori di Napoli, in cui si trova da diverso tempo. Ha creato una rete di fedelissimi, che rispondono solo ai suoi ordini. Non ha paura di niente e nessuno e crede di essere più forte persino del sistema che lo vuole dietro le sbarre. Per dare una lezione ai poliziotti, deciderà di ferirne uno facendo intervenire uno dei suoi.

All’arrivo dei nuovi detenuti, Edoardo sarà il primo ad assicurarsi che abbiano una degna accoglienza. Manterrà per breve tempo le distanze solo da Carmine, per via del suo cognome. Prenderà invece di mira il povero Filippo, la cui unica colpa è di provenire da una realtà del tutto diversa. Matteo Paolillo è Edoardo, un ragazzo senza scrupoli che darà del filo da torcere ai due protagonisti.