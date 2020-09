Nicolas Maupas è Filippo – Chi è – Mare fuori

Nicolas Maupas è Filippo in Mare fuori, la nuova fiction di Rai 2. Chi è il suo personaggio? Filippo fa parte di una famiglia benestante di Milano e si ritroverà suo malgrado in grossi guai. Molto più grandi di lui, spaventato e abile con il pianoforte.

Filippo è un ragazzo che ama divertirsi e che pagherà caro il prezzo di una notte brava con gli amici. In carcere verrà subito preso di mira dal giovane boss, che non esiterà a renderlo suo schiavo.

Nicolas Maupas – Biografia

Nicolas Maupas è di origine italo-francese e conosce alla perfezione anche l’inglese. Nato a Milano, vive con la famiglia a Robecco sul Naviglio. Studia ancora all’Accademia di Milano, dove si è iscritto nel 2017: frequenta il terzo anno. Di lui però non si sa molto, tranne che ha una forte passione per il cinema e in particolare per Robert De Niro e Jack Nicholson. Il suo profilo Instagram mette in luce una forte attenzione per il chiaroscuro, il bianco e nero e una certa somiglianza fra il giovane attore e James Dean.

Nicolas Maupas è Filippo – La scheda

Nicolas Maupas è Filippo, un ragazzo della borghesia milanese che decide un giorno di trascorrere un po’ di giorni di vacanza a Napoli. Il gruppo di studenti ha un solo imperativo: divertirsi. Anche se vorrà dire alzare il gomito, partecipare ad un party con i coetanei e infine fare una bravata. Sul tetto con gli amici, Filippo infatti si lascia coinvolgere dalla decisione di Greg di scattarsi un selfie pericoloso. A causa dell’alcool, il ragazzo però non riuscirà a reggere l’amico, che precipiterà nel vuoto.

Incredulo per quanto accaduto, Filippo cercherà in ogni modo di tenersi lontano dalla realtà del carcere minorile. Scopre però che la madre non ha intenzione di perdonarlo e che lo ritiene colpevole di omicidio. Il padre invece è sicuro di poterlo far trasferire a Milano con l’aiuto dell’avvocato difensore. Nicolas Maupas è Filippo, un ragazzo che diventerà presto il bersaglio preferito degli altri detenuti.