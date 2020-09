Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 24 settembre 2020 . Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 24 settembre 2020. Siamo già a giovedì. La settimana sta volando e molto presto arriveremo al weekend. Quali novità riserveranno gli astri a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone dovrebbe gestire meglio le proprie finanze, la Vergine si sentirà ancora un po’ affaticata. La Bilancia sarà molto provata, mentre lo Scorpione tenderà a provocare troppo il partner. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, relativo ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 24 settembre 2020: Leone

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare molta attenzione ai soldi. Negli ultimi giorni hai avuto molte spese e poche entrate: sii cauto! Sono giorni che facilitano la sfera privata, l’amore e non approfittarne sarebbe un vero peccato. Dedicati al rapporto di coppia, mettiti in gioco. Sul lavoro servirà ancora un po’ di prudenza.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 24 settembre 2020: Vergine

Domani sarà una giornata migliore rispetto alle due appena passate, ma potresti accusare ancora un po’ di stanchezza. Da venerdì ritroverai più forza! Queste stelle incoraggiano anche le proposte, le nuove iniziative.

Oroscopo domani giovedì 24 settembre 2020: Bilancia

Come avverte l’astrologo Paolo Fox domani sarai molto provato. Se ti troverai di fronte a qualche polemica o discussione, ti converrebbe non reagire, ma restartene in silenzio. Nelle prossime ore ti mancherà la tranquillità e la lucidità mentale per ragionare serenamente. Rimanda ogni cosa a sabato pomeriggio.

Oroscopo domani giovedì 24 settembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani potrebbe rivelarsi un’altra giornata a rischio provocazioni. Quando vivi un rapporto sentimentale troppo tranquillo, crescere la voglia di stuzzicare il partner, talvolta esagerando. Negli ultimi giorni potresti avere calcato la mano. Per fortuna, tutte le coppie rimaste in piedi nonostante le turbolenze di questo settembre, in ottobre avranno vita decisamente più facile.