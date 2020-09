Prendere peso in modo efficace: tre consigli molto utili

Sono tante le persone che hanno necessità di dimagrire e altrettante quelle che, invece, hanno bisogno di prendere peso e massa muscolare. Sia nel primo sia nel secondo caso, bisogno procedere facendo attenzione alla salute ed evitando il fai da te (per questo, è opportuno rivolgersi a uno specialista). Anche se il pensiero di dover prendere peso può essere associato a momenti di trasgressione alimentare, è il caso di ricordare che esistono dei consigli per farlo in modo efficace. Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionati tre.

Evita il cibo spazzatura

Quando ci si trova davanti all necessità di prendere peso, capita spesso di pensare “Ok, posso buttarmi su dolci e dolciumi”: bene, è il caso di evitare. Questo cibi, essendo elaborati a livello industriale, sono caratterizzati dalla presenza di una grande quantità di zuccheri aggiunti e poveri di nutrienti. Esagerare con la loro assunzione comporta inoltre, proprio per la presenza di zuccheri, un aumento del rischio di infiammazioni sistemiche.

Introduci nella dieta cereali integrali

Nel momento in cui si ha la necessità di prendere peso, è normale dover aumentare l’introito di carboidrati. Come sopra ricordato, però, non tutti sono di qualità. Molto importante è concentrarsi su quelli a lento assorbimento, che possono essere trovati nei cereali integrali.

Premettendo il fatto che, in generale, questi alimenti sono più ricchi di nutrienti, facciamo presente che, grazie alla presenza di fibre, contribuiscono a tenere sotto controllo la glicemia e l’assorbimento del colesterolo alimentare.

Non trascurare l’assunzione di proteine

Sia quando si deve dimagrire, sia quando si deve prendere peso, è molto importante non trascurare la presenza di proteine nella dieta. Questi nutrienti sono in grado di inibire la sintesi della grelina, ormone collegato all’appetito.

Come già detto, sono fondamentali anche quando si parla di aumento di peso. Il motivo è molto semplice e riguarda il fatto che favoriscono l’aumento della massa muscolare. Tra gli alimenti che è il caso di portare in tavola troviamo la carne rossa, che dovrebbe essere assunta con moderazione per via del suo contenuto in grassi saturi. Da non dimenticare a proposito di dieta caratterizzata da un importante contenuto di proteine sono anche i pesci come il salmone, caratterizzati da un buon contenuto di grassi sani, e i legumi.

Questi ultimi, oltre a essere ricchi di proteine sono anche contraddistinti da un importante contenuto di fibre il che, come già ricordato, è estremamente vantaggioso per la glicemia e per il colesterolo.