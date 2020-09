Ricetta pan di mandarino: ingredienti, preparazione e consigli

By

Basta un mixer, pochi ingredienti e il dolce è pronto. Oggi andremo a vedere come si prepara il pan di mandarino. Ottimo da preparare per la colazione o per la merenda. Anche questa torta si prepara molto velocemente e il risultato è un dolce soffice che sprigionerà il profumo di questo tipico frutto invernale già al taglio della prima fetta.

Pan di mandarino – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo di 20 cm di diametro

Clementine 450 g

Farina 00 300 g

Zucchero 300 g

Yogurt bianco naturale 100 g

Olio di semi di girasole 100 g

Uova (circa 2 medie) 125 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Per imburrare e decorare:

Burro q.b.

Farina 00 q.b.

Zucchero a velo q.b.

Pan di mandarino – Preparazione

Per preparare il pan di mandarino, lavate e asciugate le clementine. Poi prendetene 300 g dalla dose totale e tagliatele grossolanamente mantenendo la buccia. Mondate il resto delle clementine, dividetele a metà.

Poi versate nel mixer le clementine sbucciate e quelle tagliate grossolanamente intere, lo yogurt, le uova, lo zucchero, l’olio di semi, la farina e il lievito per dolci. Quindi mettete il coperchio e azionate le lame del mixer finché tutti gli ingredienti non saranno del tutto amalgamati. Imburrate e infarinate una teglia a cerniera del diametro di 20 centimetri.

Versate il composto all’interno a questo punto infornate a forno statico preriscaldato a 180° e cuocete per circa 75 minuti. Una volta pronta sfornatela e lasciatela intiepidire prima di sformarla e servitela semplice o con una bella spolverata di zucchero a velo.

Pan di mandarino – Consigli utili

Conservate il pan di mandarino sotto una campana di vetro per 2-3 giorni. Si può congelare porzionata in modo da scongelare e riscaldare quella che si vuole consumare. Per una versione più golosa potete aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato.