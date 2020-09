Ricetta salsa tartara: ingredienti, preparazione e consigli

La salsa tartara è una salsa simile alla maionese, preparata con una base di tuorli sia sodi sia freschi che vanno montati aggiungendo aceto di vino bianco e olio a filo. La particolarità della salsa tartara è che viene arricchita con un trito di cetriolini, capperi, dragoncello e prezzemolo, che la rendono più particolare e gustosa della maionese. La salsa tartara è un ottimo accompagnamento per carni e pesci e servita nelle uova sode rappresenterà un gustoso antipasto. Alcune varianti della salsa tartara prevedono anche l’aggiunta di olive verdi tritate o di un cucchiaino di senape per emulsionare.

Salsa tartara – Ingredienti

Tuorli 6

Aceto di vino bianco 1 cucchiaio

Capperi 1 cucchiaio

Cetriolini sottaceto 3

Olio di semi 200 ml

Prezzemolo 1 ciuffo

Dragoncello 1 ciuffo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Salsa tartara – Preparazione

Per preparare la salsa tartara cominciate facendo rassodare 4 uova. Nel frattempo tritate finemente con un coltello i cetriolini e i capperi, tritate anche il prezzemolo e il dragoncello. Separate i tuorli sodi delle uova e poneteli in una ciotola, aggiungete l’aceto di vino bianco, un bel pizzico di sale e una macinata di pepe nero.

Ponete la ciotola su di un canovaccio inumidito così durante la preparazione della salsa la ciotola non si muoverà, lavorate quindi i tuorli con un cucchiaio di legno fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Aggiungete infine i due tuorli freschi e iniziate a montare il composto con delle fruste elettriche, come per preparare una classica maionese; incorporate quindi l’olio molto lentamente prima a gocce poi a filo continuando a montare con le fruste . Fate attenzione a non incorporare troppo olio alla volta e a montare sempre nella stessa direzione altrimenti la salsa impazzirà. Quando avrete unito tutto l’olio la salsa deve avere una consistenza soda e cremosa. A questo punto potete incorporare i cetriolini, i capperi il prezzemolo e il dragoncello tritati. La salsa tartara è pronta.

Salsa tartara – Consigli utili

In caso la preparazione di base impazzisse ecco il rimedio: in un altro recipiente mettete un altro tuorlo; frullate di nuovo aggiungendo un filo d’olio e poi, sempre nel recipiente,aggiungete un cucchiaio alla volta e molto lentamente, il composto