Ricetta scaloppine taleggio e radicchio: ingredienti, preparazione e consigli

Le scaloppine sono un classico secondo piatto di carne, quella che vi proponiamo oggi è una versione più gustosa della classica scaloppina, infatti andremo a vedere insieme come si prepara la scaloppina taleggio e radicchio, ottima da preparare anche se avete degli ospiti a pranzo o a cena.

Scaloppine taleggio e radicchio – Ingredienti

Fesa di vitello 360 g

Taleggio 160 g

Radicchio 70 g

Vino bianco secco 100 g

Salvia 2 rametti

Rosmarino 2 rametti

Olio extravergine d’oliva 20 g

Burro 20 g

Farina 00 q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Scaloppine taleggio e radicchio – Preparazione

Per preparare le scaloppine taleggio e radicchio, per prima cosa ricavate 8 fettine dalla fesa di vitello, poi battetele con un batticarne. Trasferite le fettine in un contenitore e passatele nella farina per coprirle uniformemente da entrambi i lati.

Lavate e mondate il radicchio, poi tagliatelo a striscioline. Affettate anche il taleggio. In una casseruola fate sciogliere il burro insieme all’olio e alle erbe aromatiche, lasciando insaporire per un paio di minuti.

Adagiate la carne nella padella e rosolate 3 minuti a fuoco medio-alto, poi girate le fettine dall’altro lato aiutandovi con una pinza da cucina. Salate e pepate.

Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare, poi aggiungete le striscioline di radicchio sopra ogni scaloppina e ricoprite con le fettine di taleggio.

Chiudete con il coperchio , poi abbassate la fiamma e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Non appena il formaggio si sarà sciolto, toglietele dalla padella e servite subito le vostre scaloppine con taleggio e radicchio.

Scaloppine taleggio e radicchio – Consigli utili

Le scaloppine con taleggio e radicchio si possono conservare in frigorifero per massimo 2 giorni. Si sconsiglia la congelazione. In alternativa al taleggio potete utilizzare della scamorza dolce o affumicata.