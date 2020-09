Soleil Stasi seconda scelta | Ennesimo ex di Belen Rodriguez ai suoi piedi

Soleil Stasi sembra essere la seconda scelta di tantissimi ex fidanzati e/o flirt di Belen Rodriguez e proprio per questo, torna al centro del gossip ancora una volta. Durante l’estate la ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, è stata avvistata insieme a Andrea Iannone per poi accusarlo di aver inscenato e chiamato i paparazzi per farsi fotografare insieme a lei.

Parole dure nei confronti del pilota che ha reagito nel migliore dei modi confermando, all’interno del suo profilo Instagram di non aver nessun bisogno di popolarità soprattutto da Soleil. Al settimanale Chi però, uscito questa mattina Soleil Stasi sembra essere ancora una volta la seconda scelta di uno degli ex di Belen Rodriguez. Coincidenze o scelte ben studiate a tavolino?

Soleil Stasi seconda scelta

All’interno del suo profilo Instagram e nel salotto di Barbara D’Urso, Soleil ha spiegato di non avere nessun interesse nei confronti di Andrea Iannone. La ex corteggiatrice ha così confessato di non trovare attraente il pilota e proprio per questo, non sarebbe potuto nascere niente tra loro due ma bensì, lo ha accusato di averla chiamata più volte durante la notte per dei secondi fini. Parole per il quale Andrea Iannone non ha mai replicato, dedicandosi così completamente alla sua passione che è, allo stesso tempo il suo lavoro ormai da anni.

Al settimanale Chi Soleil Stasi è stata però paparazzata insieme all’ennesimo ex di Belen Rodriguez che, prima della showgirl frequentava a sua volta Dayane Mello, amica stretta della ex corteggiatrice. Un vero e proprio giro di frequentazioni che, sembra destare moltissimi dubbi e sospetti ai fan sui social. Il settimanale però, oltre ha immortalare Gianmaria e Soleil insieme, sembra anche beccarli mentre si dirigono verso casa della modella.

Ex corteggiatrice e i fidanzati già “usati”

Come abbiamo potuto capire, non è la prima volta che Soleil frequenta e viene paparazzata insieme a ragazzi che hanno avuto una storia con Belen Rodriguez. Proprio per questo moltissimi fan della showgirl iniziano a pensare che ci sia qualcosa di poco chiaro all’interno dei vari triangoli “amorosi”.

Quello che ora si domandano tutto però è cosa ne possa pensare Dayane Mello, nonché amica di Soleil e ex di Gianmaria Antinolfi della loro nuova frequentazione visto che, da più di una settimana è all’interno della casa del Grande Fratello Vip?