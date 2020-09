Agoumé è un nuovo giocatore dello Spezia: è ufficiale. Il suo contratto di prestito è stato depositato poco fa in Lega Calcio. Il giocatore sarà quindi disponibile nella rosa di Italiano per il debutto di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Altro rinforzo a centrocampo dopo quello di ieri con l’arrivo ufficiale di Pobega dal Milan: doppio arrivo quindi dalle milanesi, due giovani importanti che sperano di mettersi in luce con la maglia bianconera.

Agoumé allo Spezia è ufficiale: contratto depositato per il centrocampista dell’Inter

Nato in Camerun, di nazionalità francese, Agoumé è cresciuto in Francia prima che venisse acquistato dall’Inter nel 2019. È considerato uno dei talenti più importanti della prossima generazione del calcio francese, che negli ultimi anni ha portato la squadra a vincere il Mondiale 2018 con una formazione già molto giovane. Agoumé è stato capitano della Francia Under 17 arrivata al terzo posto ai Mondiali 2018.

Il giocatore arriva allo Spezia e nelle gerarchie di Italiano di certo non sarà titolare da subito, visto che il centrocampo proveniente dalla Serie B è sulla carta confermato ad inizio stagione, e che è stato rinforzato anche con gli acquisti di Deiola, Agudelo e Pobega. Potrebbe però essere un’alternativa importante a Ricci perché è forse l’unico che può garantire – insieme a Maggiore – una certa dimestichezza con la cabina di regia della squadra. La sua giovane età gioca comunque a suo favore: avrà in ogni caso il tempo per mettersi in mostra durante il corso della stagione.