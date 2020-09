Alberto contro Speranza a Temptation Island:” Per me è l’antidonna”

La scorsa puntata è stata decisiva per Speranza, dove oltre a vedere degli atteggiamenti poco discutibile del suo fidanzato Alberto, ha scoperto anche di essere stata tradita poco tempo fa. Non c’è pace per lei che viene continuamente chiamata nel pinnettu per ascoltare le parole del suo compagno.

Ciò che afferma Alberto è qualcosa che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire. Dopo 16 anni insieme oltre a non essere sicura se Speranza sia o no la donna della sua vita, la descrive come il tipo di ragazza che non le sarebbe mai piaciuto avere accanto.

Alberto contro Speranza a Temptation Island

Per lui è “l’antidonna”, un prototipo completamente lontano da come è lui, dal suo canto la fidanzata è sempre più stupita da queste affermazioni. Ovviamente Temptation Island si sta rivelando un mezzo per capire e conoscere dei lati di Alberto che proprio non si sarebbe mai aspettata. Chiamata nuovamente nel pinnettu Speranza lo vede molto vicino alla tentatrice Nunzia con cui ha passato gran parte della notte in sua compagnia.

Alberto lascia intendere alla single che vorrebbe vederla fuori. Rassegnata e delusa non riconosce più chi ha accanto e trova appoggio dalle compagne. Al falò ammette di essere schifata da tutte queste dinamiche continuando a guardare ciò che accade nell’altro villaggio. La situazione rimane uguale, lui continua a criticare il carattere e i comportamenti di Speranza, accusandola di voler nascondere i problemi che ci sono tra di loro.

Speranza è per me è “l’antidonna”

Da tempo, confessa lui, di aver perso ciò che lo spingeva a voler passare del tempo con lei, così da definire quasi il loro rapporto perso. Intanto con la tentatrice Nunzia si palesa sempre più sintonia, ma questo spinge Speranza a chiedersi il perché lui non abbia chiuso con lei da tempo definendolo finto nei confronti dei sedici anni che hanno vissuto insieme. L’ennesimo video dimostra la vicinanza tra Alberto e la single dove ballano, si toccano le mani e ridono insieme.

La situazione peggiora quando lui da seduto chiede a Nunzia di fargli un ballo sexy, così facendo gli toglie la camicia e comincia a muoversi vicino a lui, nascosti a causa dei capelli non si capisce che tipo di contatto hanno avuto o se sia scattato o meno il bacio. Ciò che è sicuro è la richiesta di Speranza di chiarezza da parte di Alberto, pensando anche di chiedere un falò di confronto anticipato.