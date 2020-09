Amazon Prime Day 2020: ecco la data e tutte le informazioni di cui hai bisogno

L’Amazon Prime day si farà! L’evento era stato rimandato dal tradizionale mese di luglio a causa della pandemia.

Il gigante dell’e-commerce non ha ancora confermato ufficialmente ma da come suggeriscono alcune email interne che sono trapelate ieri, il Prime Day di Amazon si terrà negli Stati Uniti il 13 e il 14 Ottobre 2020.

E’ molto probabile che le stesse date saranno valide anche per l’Italia.

Prime Day 13 e 14 Ottobre 2020

La notizia è stata diffusa online grazie alla mai inviata ai dipendenti di Amazon in cui è stato evidenziato che nel periodo tra il 13 e il 20 ottobre non saranno accolte richieste di ferie. Amazon ufficialmente non si sbilancia molto, limitandosi ad affermare un Restate sintonizzati per avere tutti i dettagli sul prossimo Prime Day.

Il Prime day si tiene solitamente nel mese di Luglio, con due giorni di offerte e promozioni di Amazon. Quest’anno l’emergenza sanitaria ha condizionato anche queste agevolazioni promosse dallo store online numero uno al mondo.

Come prepararsi al Prime Day

Segnaliamo un’iniziativa interessante per poter usufruire di un piccolo sconto il giorno del Prime day. E’ possibile infatti avere 5 euro di buono Amazon. La promozione già attiva da qualche giorno sarebbe dovuta terminare a fine settembre ma è stata prorogata al 10 Ottobre e permette di avere 5€ di buono Amazon da spendere quando si vuole (anche durante il Prime day). Basterà ricaricare il conto Amazon di 80€ per ottenere i 5€ di buono. La promozione è limitata ad un solo ordine ed un solo account. Il buono di 5 euro ottenuto sarà spendibile fino al 30 dicembre 2020. Per maggiori informazioni si può consulate il sito di Amazon.

Ricordiamo che il Prime day è una ricorrenza ideata da Amazon, ma non dobbiamo sorprenderci molto se in quei giorni vedremo offerte dagli altri giganti. Il consiglio è quello di tenere d’occhio gli altri store ed e-commerce online, come Mediaworld.

L’annuncio ufficiale sul Prime day Amazon, comunque, sarà dato molto probabilmente domenica prossima 27 settembre. E molto probabilmente, quindi, ci spetta un Prime day a ridosso del Black Friday, l’altro atteso giorno dedicato alle offerte e promozioni dell’autunno.