Anna chiude la storia | Gennaro ritorna sui suoi passi a Temptation Island

Dopo la scorsa puntata in cui abbiamo visto vari colpi di scena, finalmente ogni dubbio riguardo il falò di confronto della coppia Gennaro e Anna è stato chiarito. La fidanzata non si è frenata nel parlare male del suo ragazzo arrivando a toccare temi importanti come il lavoro e i suoi suoceri.

Intransigente e incredulo Gennaro è ricorso alla conduttrice Alessia Marcuzzi chiedendole di andare a chiamare la sua fidanzata nell’altro villaggio. Fino ad adesso anche la stessa pagina di Temptation Island ha lasciato tutti incerti riguardo la sua decisione, ma è arrivato il momento di rispondere e chiarire quanto detto.

Anna chiude la storia con Gennaro

Gennaro ha bisogno di risposte, non concepisce il reale motivo per cui lei stia ancora con lui, ma soprattutto tutta questa cattiveria nei suoi confronti. Anna dal suo canto ribadisce quanto lui l’abbia sminuita nel corso della loro storia. Chiamata nel pinnettu ascolta le parole durissime del fidanzato, dove afferma che la sua ragazza non aggiunge niente alla sua vita ma bensì gli fa anche i conti in tasca.

Anna scoppia accusandolo di aver sempre e solo parlato male di lei invece di capire e affrontare i problemi della loro coppia. Dal suo canto, il fidanzato vede un video in cui la sua ragazza si avvicina molto al tentatore Mario con cui si trova molto in sintonia nella loro uscita in barca. Parlando con lui però non si esenta dal criticare Gennaro puntando sulla sua finta educazione e di non trattarla con la dignità che merita.

Gennaro ritorna sui suoi passi a Temptation Island

Dopo queste immagini il fidanzato si sfoga con gli altri compagni affermando di non volere accanto una persona del genere, così decide di chiedere il falò di confronto. Al falò Anna si mostra delusa dalle parole esternate contro di lei, ma Alessia Marcuzzi le mostra un nuovo video dove lo vede parlare con la tentatrice Giulia. La quale raccontandogli la sua storia colpisce Gennaro per la sua profondità e soprattutto per la maturità con cui affronta e ha affrontato in passato.

I due si mostrano davvero vicini passando tutta la giornata insieme fino alle quattro di mattina al mare lontani dai microfoni ambientali. Delusa da quanto visto si sfoga per poi cercare il tentatore Mario, dove confessa di star capendo chi ha accanto. Ciò che fa davvero scattare Gennaro sono le parole cattive verso i suoi genitori, definendoli senza valori, così conferma la sua richiesta del falò immediato. Una richiesta che però non è stata accettata perché è convinta voglia togliergli questo momento di felicità, ribadendo il fatto che lui ancora debba interrogarsi riguardo i loro problemi.

Così Gennaro decide di uscire da solo e dopo aver saputo questa notizia, Anna decide di volersi confrontare con lui. Ma a questo punto è proprio lui a non volerla vedere, visto che le risposte le ha già avute. Dopo un crollo emotivo però, cambia idea e decide di parlare con lei, ma non si conclude bene ed escono da soli. Un ennesimo falò di confronto viene richiesto da Gennaro che confessa di amarla ancora e di sentire la sua mancanza.