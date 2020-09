Antonio sommerso da i dubbi | La fragilità di Nadia a Temptation Island

Non è passato inosservato il carattere frizzantino di Nadia che convive con il suo fidanzato Antonio, di dieci anni più grande di lei. Dal suo canto, ricordiamo che è stato proprio lui a portarla a Temptation Island per capire se davvero, nonostante la differenza di età, possa essere la donna giusta.

Si diverte e non si fa problemi nel vivere ed esternare la sua giovane età, così da allacciare un certo tipo di feeling con Stefano. Infatti con il tentatore inizi un gioco di sguardi intensi fino ad arrivare a darsi anche dei soprannomi forse fin troppo confidenziali.

Antonio sommerso dai dubbi

Antonio però è rimasto perplesso da questo tipo di rapporto, ma soprattutto da un’uscita di Nadia dove esplicitamente scherza sul fatto di dormire con il single in questione. Questo non è accettabile da parte del fidanzato che però preferisce isolarsi e pensare ai vari problemi della loro coppia, cercando di capire il motivo dei suoi comportamenti.

La spensieratezza di Nadia però viene bloccata da un video nel pinnettu del suo fidanzato, dove racconta la quotidianità della loro coppia. La critica viene avanzata verso il suo modo di essere all’interno della loro casa, nonostante lei non abbia un lavoro lui l’aiuta in tutto aspettandosi soltanto un po’ di gratitudine e di aiuto in casa quando lui è fuori. A questo punto si domanda se lei gli stia accanto solo per comodità, chiedendosi il perché spesso lei se ne esca con il bisogno di fare un bambino. Dal suo canto, Nadia ci rimane davvero male smentendo quanto detto dal suo fidanzato, confermando l’amore nei suoi confronti.

Nadia e le sue fragilità

Proprio per questo si apre con le altre compagne, mostrando un lato molto fragile del suo carattere. Confessa così di avere molti crolli e di non credere in sé stessa, per colpa del suo modo di essere chiusa e di non dimostrare i suoi sentimenti verso le altre persone. Ciò che la fa stare male è non sentirlo vicino nei momenti di sconforto, di non avere un abbraccio nel momento di bisogno e questo l’ha portata a non ascoltarlo più.

Al falò Antonio vede crescere sempre di più la complicità tra Nadia e il tentatore Stefano, così tanta da darsi soprannomi e affermare battute fin troppo esplicite. Il fidanzato però si mostra tranquillo, conoscendola non nota niente al di fuori del suo modo di essere. Per questa coppia ancora nessun colpo di scena davvero importante, tranne la consapevolezza della fidanzata che matura attraverso le parole di Antonio.