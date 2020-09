Armando Incarnato non lascia spazio | Cavaliere agguerrito a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato si è mostrato molto agguerrito nei confronti del tronista Gianluca De Matteis. Armando e Gianluca, infatti, sono interessati alla stessa corteggiatrice, Lucrezia, la quale sta conoscendo entrambi ed è ancora molto indecisa su chi scegliere. Attraverso una storia condivisa su Instagram, Armando Incarnato lancia un messaggio che non lascia spazio a dubbi: il cavaliere non si arrenderà facilmente.

Armando Incarnato ha raccontato di aver contattato Lucrezia la scorsa settimana e di aver insistito per incontrarla, riuscendo a superare tutte le sue resistenze. Lucrezia, infatti, era preoccupata per tutte le voci circa il comportamento del cavaliere, ma alla fine ha accettato di vederlo. La corteggiatrice, però, è uscita in esterna anche con Gianluca e ha trascorso dei momenti piacevoli con lui.

Armando Incarnato non concede spazio a nessuno

Nello studio di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis ha cercato di convincere Lucrezia a prendere al più presto una decisione. Ma, la corteggiatrice si è detta ancora troppo confusa per poter scegliere. Armando Incarnato, d’altro canto, si è mostrato più comprensivo del tronista, mettendosi dal punto di vista di Lucrezia.

Alla fine anche Gianluca ha deciso di concedere a Lucrezia più tempo per decidere, ma è apparso molto infastidito da questo pericoloso triangolo che si è creato in studio. Armando Incarnato, dal canto suo, non lascia spazio a nessuno e sembra proprio determinato a conquistare la corteggiatrice.

Cavaliere determinato alla conquista a Uomini e Donne

Sarà per questo che, poche ore fa, il cavaliere ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram che sembrava quasi un messaggio in codice. “Se vuoi passare fallo a destra perchè fino a quando avrò da dare non mi sposto,” ha scritto il cavaliere partenopeo, immortalato al volante di un’auto sportiva.

Forse con questa storia condivisa su Instagram, Armando Incarnato ha voluto lanciare un messaggio sia a Gianluca, sia a Lucrezia? Non è a prima volta che il cavaliere partenopeo appare determinato a non arrendersi per conquistare una donna a Uomini e Donne e Lucrezia è sembrata davvero molto confusa sulla decisione da prendere. Chi sceglierà la giovane corteggiatrice tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis? Ma, soprattutto, quando sarà davvero pronta a fare una scelta col cuore? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne.