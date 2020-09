Calciomercato – Affari e trattative 24 settembre – Chiesa vuole la Juve – Il Torino non molla Joao Pedro – Psg su Brozovic

Il Calciomercato vede nascere sempre nuove trattative, mentre gli affari si chiudono di continuo. Il colpo della giornata non è italiano ma viene dalla Liga, Suarez è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.

Chiesa vuole la Juve

Federico Chiesa continua a volere la Juve e i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciarlo, ma prima devono vendere Douglas Costa e l’operazione non è tanto facile, perchè il calciatore non vorrebbe lasciare Torino. In più c’è da soddisfare le richieste della Fiorentina che non accetterà offerte al di sotto dei 60 milioni.

Il Psg segue Brozovic

Il Psg segue Brozovic e lo vorrebbe portare a Parigi. Questa situazione fa contento Conte che con il ricavato della cessione del croato, più quella probabile di Nainggolan, potrebbe avere finalmente a disposizione le liquidità per arrivare al sogno Kantè. Bisognerà comunque ancora aspettare, il Psg non ha ancora fatto pervenire un’offerta ufficiale al club nerazzurro.

Joao Pedro è sempre un obiettivo del Torino

Joao Pedro resta un nome caldo per il mercato del Torino. Il primo della lista per Marco Giampaolo e per gli uomini mercato granata. Nel reparto avanzato stanno andando in scena anche dei contatti per Gregoire Defrel del Sassuolo ma sono profili diversi e l’uno potrebbe non escludere l’altro. Il brasiliano del Cagliari è il primo nome tra trequarti e ruolo di seconda punta. La valutazione fatta dai sardi si aggira sui 15 milioni di euro e le parti cercheranno di limarla nelle prossime ore. E’ previsto infatti un contatto per capire la fattibilità dell’affare, per il passaggio di Joao Pedro alla corte di Giampaolo.

Il Milan non molla Ajer

Il Milan non molla la presa per Krisstof Ajer, centrale difensivo del Celtic. Oggi, prima della partita con il Bodo, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League, la dirigenza milanista avrà un nuovo vertice di mercato con l’agenzia che cura gli interessi del giocatore. Il club scozzese valuta Ajer circa 20 milioni di euro: sembrano esserci margini di manovra, ma quello di Ajer non è il primo nome in cima alla lista di Maldini.