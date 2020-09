Classifica e oroscopo venerdì 25 settembre 2020: notizie in arrivo per il Toro, Ariete furioso

Ecco l’oroscopo di venerdì 25 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lavorativa. Quali ultime sorprese riserverà ai segni zodiacali? L’Ariete sarà piuttosto irritato, la Vergine e i Pesci potranno recuperare in amore. Giornata molto produttiva per il Toro e il Capricorno. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di giovedì e la classifica dei segni.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarai ancora molto irrequieto. Basterà una sciocchezza per farti saltare i nervi. Per questo motivo ti converrà evitare ogni forma di polemica e confronto e aspettare il weekend.

Toro

Cinque stelle. Si prospetta una giornata molto positiva. Sarai protetto da stelle fortunate e uscirai vincente da ogni situazione si presenti. Nel corso della giornata potresti ricevere una notizia che aspettavi da tempo.

Gemelli

Tre stelle. Dovrai tenere duro ancora un po’, se emergerà della stanchezza. Durante il weekend avrai modo di staccare la spina e ricaricare le tue batterie. Per questa giornata cerca di fare soltanto lo stretto necessario.

Cancro

Due stelle. Stai avendo molti grattacapi sul lavoro che non ti danno tregua. Forse hai avuto dei problemi in passato e adesso fatichi a ritornare in pista. Oppure stai vivendo una situazione di stallo e non sai come uscirne fuori. Servirà ancora un po’ di pazienza!

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì in amore stai attraversando un periodo molto felice. Che tu sia in coppia o single non mancheranno dei momenti speciali. Sul lavoro, al contrario, potrebbero nascere delle tensioni con i collghi.

Vergine

Tre stelle. Dovresti avere molta prudenza in amore e in famiglia, perché la maretta emersa nei giorni scorsi non è stata superata del tutto. Per fortuna, un accadimento imprevisto potrebbe restituirti il sorriso perso.

Bilancia

Due stelle. Non sarà una giornata fra le più facili! Dovrai tenere testa a tre giganti del calibro di Luna, Saturno e Giove in opposizione che faranno di tutto per renderti nervoso. Possibili problemi sul lavoro.

Scorpione

Quattro stelle. Avrai l’energia e l’obiettività necessaria per affrontare un confronto a cuore aperto con il partner. Dovresti approfittarne, per chiarire ogni questione rimasta in sospeso, ogni malinteso nato negli ultimi giorni.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì dovresti fermarti a meditare un po’sui tuoi sentimenti. Nei prossimi giorni le stelle ti incoraggeranno a prendere una decisione importante in amore. Una decisione che porterà più serenità nella tua vita.

Capricorno

Cinque stelle. È tempo di lasciare indietro le tensioni e i timori vissuti nei mesi precedenti e buttarsi a capofitto nel lavoro. Avrai stelle molto favorevole e qualsiasi progetto su cui metterai mano avrà un successo assicurato!

Acquario

Quattro stelle. Finalmente stai recuperando in amore. Le coppie sopravvissute alle difficoltà delle settimane passate potranno tirare un sospiro di sollievo. D’ora in poi nulla potrà comprometterle! Sul lavoro dovrai avere ancora un po’ di pazienza.

Pesci

Tre stelle. Negli ultimi tempi potresti avere vissuto alcuni momenti di crisi con il partner. Venerdì sarà la giornata ideale per tentare una riappacificazione: le stelle saranno dalla tua parte!