Consigli per il Fantacalcio – Ecco cinque giovani scommesse su cui puntare all’asta

Il sogno di ogni fantallenatore è quello di riuscire ad azzeccare qualche scommessa durante l’asta del Fantacalcio. Molto spesso si è costretti a prendere giocatori low cost, perché abbiamo speso troppo per un top, e allora tanto vale puntare su qualche giovane di belle speranze. Qui l’unica cosa che conta è prendere questi giocatori al minimo del prezzo, sennò iniziano a perdere lo status di scommesse e perdono il loro fascino fantacalcistico.

Ecco cinque giovani scommesse da tenere in considerazione durante l’asta. Alcune di loro si sono messe già in mostra durante la prima giornata di Serie A, quindi qualcuno potrebbe rilanciarvi l’offerta. Occhio a non esagerare.

Tommaso Pobega

Il giovane centrocampista, classe ’99, è un nuovo giocatore dello Spezia. Pobega, che è un prodotto della Primavera del Milan, si è messo in mostra l’ultima stagione con la maglia del Pordenone. Il centrocampista triestino, lo scorso anno, ha collezionato 31 presenze e ha messo a segno 5 reti e diversi assist. Nella squadra ligure insidia Bartolomei per una maglia da titolare. Tipica scommessina low cost.

Ebrima Colley

Il giovanissimo attaccante, classe 2000, è passato nelle scorse ore dall’Atalanta al Verona. È una seconda punta veloce, ma che può anche giocare come esterno offensivo e come trequartista alle spalle della prima punta. Nel Verona parte leggermente dietro nelle gerarchie, ma ha tutte le carte in regola per prendersi la maglia da titolare. Juric gli darà sicuramente molto spazio.

Giacomo Raspadori

L’attaccante del Sassuolo è un altro giovanissimo, infatti è un classe 2000. L’anno scorso ha collezionato 11 presenze e ha messo a segno 2 reti nel finale di stagione. Il Sassuolo non ha cambiato praticamente nulla rispetto alla scorsa stagione e Raspadori, a oggi, è una delle prime alternative per coprire eventuali assenze in attacco. Scommessa molto low cost.

Roberto Piccoli

Piccoli è uno degli ultimi colpi in attacco messi a segno dal neopromosso Spezia. Il giovanissimo attaccante, classe 2001, è un prodotto della Primavera dell’Atalanta che sforna regolarmente tanti giovani di belle speranze. La scorsa stagione si è messo soprattutto in mostra durante la Uefa Youth League, in cui ha realizzato 8 reti in 7 presenze.

Matteo Lovato

Finalmente un difensore in questa lista in cui regnano gli attaccanti. Lovato, classe 2000, è rientrato quest’anno dal Padova al Verona, dove ha già debuttato nella prima di campionato contro la Roma. Complice l’infortunio di Empereur, il giovanissimo è entrato in campo e ha sorpreso tutti con una prestazione impeccabile. Se Juric gli darà spazio, Lovato potrebbe essere una vera e propria scommessa vinta di questo Fantacalcio.