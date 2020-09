Consigli per il Fantacalcio – Ecco tutti i tiratori dei calci piazzati in Serie A

Avere in rosa giocatori specialisti dei calci piazzati può essere un’arma in più per arrivare alla vittoria del Fantacalcio. Non solo +3 per chi calcia direttamente in porta, ma anche tanti +1 per chi batte calci d’angolo o punizioni da cui nasce il gol di un compagno.

Vediamo, squadra per squadra, chi sono gli indiziati a trasformare ogni calcio piazzato in un probabile gol o assist per i compagni. Buona parte di questi giocatori sono già di base tra i più ambiti, gli acquisti più interessanti possono essere i nomi delle squadre di medio-basso livello.

Atalanta

Punizioni: Malinovskyi, Gomez, Miranchuk, Muriel, Ilicic

Corner: Malinovskyi, Gomez, Ilicic, Miranchuk

Benevento

Punizioni: Viola, Caprari, Insigne, Kragl

Corner: Viola, Caprari, Insigne, Kragl

Bologna

Punizioni: Orsolini, Sansone, Soriano

Corner: Orsolini, Sansone

Cagliari

Punizioni: Joao Pedro, Pereiro, Rog

Corner: Rog, Pereiro, Joao Pedro, Nandez

Crotone

Punizioni: Messias, Benali, Crociata

Corner: Messias, Benali, Crociata

Fiorentina

Punizioni: Pulgar, Ribery, Chiesa

Corner: Pulgar, Ribery, Chiesa, Biraghi

Genoa

Punizioni: Schone, Criscito, Pandev, Zajc

Corner: Schone, Criscito, Zajc

Inter

Punizioni: Eriksen, Kolarov, Brozovic, Sensi

Corner: Eriksen, Kolarov, Brozovic, Young, Sensi

Juventus

Punizioni: Cristiano Ronaldo, Dybala

Corner: Dybala, Bernardeschi, Kulusevski

Lazio

Punizioni: Luis Alberto, Milinkovic, Cataldi

Corner: Luis Alberto, Leiva, Correa

Milan

Punizioni: Ibrahimovic, Calhanoglu, Tonali, Bennacer

Corner: Calhanoglu, Tonali, Bennacer, Castillejo

Napoli

Punizioni: Insigne, Mertens, Politano

Corner: Insigne, Politano, Mario Rui

Parma

Punizioni: Bruno Alves, Kucka, Hernani

Corner: Hernani, Kurtic, Scozzarella, Brugman

Roma

Punizioni: Veretout, Pellegrini, Perotti

Corner: Veretout, Pellegrini, Perotti

Sampdoria

Punizioni: Ramirez, Gabbiadini, Quagliarella

Corner: Ramirez, Gabbiadini, Jankto

Sassuolo

Punizioni: Berardi, Bourabia, Boga, Djuricic

Corner: Berardi, Locatelli, Boga, Djuricic

Spezia

Punizioni: Ricci, Bartolomei, Gyasi

Corner: Bartolomei, Ricci, Mastinu

Torino

Punizioni: Verdi, Belotti, Rodriguez, Iago

Corner: Verdi, Rodriguez, Ansaldi, Iago

Udinese

Punizioni: de Paul, Mandragora, Jajalo, Lasagna

Corner: de Paul, Mandragora, Jajalo

Verona

Punizioni: Veloso, Zaccagni, Dimarco

Corner: Veloso, Zaccagni, Lazovic, Dimarco