Consigli per l’asta – Ecco quattro giocatori che rischiano il posto da titolare

La prima giornata di campionato ci ha dato qualche indicazione importante, anche se alcune partite mancano all’appello. Nelle partite che si sono disputate non sono mancate le sorprese negli undici titolari delle venti squadre di Serie A. Giocatori schierati contro ogni previsione oppure esclusioni eccellenti. Quello che vedremo ogni turno di campionato, da qui alla fine del calciomercato, andrà sicuramente a cambiare ogni nostra convinzione nel momento dell’asta.

Ecco quattro giocatori che, a quanto visto dalla prima di campionato, rischiano seriamente il posto da titolare. Resta sempre aperta anche la possibilità che questi giocatori si possano trasferire all’estero o in altri club di Serie A.

Pau Lopez

Il portiere spagnolo della Roma non è stato schierato nella prima di campionato contro il Verona. Nelle file della Roma infatti è stato Mirante a difendere i pali, mettendosi anche in mostra in più di una occasione. A quanto pare non è stato un infortunio a bloccare Pau Lopez, ma stando a quanto dice mister Fonseca siamo davanti a una scelta tecnica. Il consiglio è quello di acquistarli in coppia perché, se lo spagnolo dovesse restare alla Roma, si potrebbero alternare spesso.

Matteo Politano

Politano, con il passaggio nel listone da attaccante a centrocampista, ha acquistato molto fascino al Fantacalcio quest’anno. Il problema è che nel reparto offensivo del Napoli c’è molta concorrenza e l’ex Inter se la deve vedere con Lozano per una maglietta da titolare. Gattuso sta anche provando Mertens a destra, mentre a sinistra c’è l’intoccabile Insigne.

Lasse Schone

Nella prima di campionato contro il Crotone, il nome del danese non compariva tra gli undici titolari del Genoa. Maran gli ha preferito in cabina di regia il neo arrivato Badelj, autore di un’ottima prova. Schone rischia seriamente di scivolare ai margini del progetto genoano e di partire spesso dalla panchina, non è da escludere che possa lasciare Genova entro la fine del mercato (ci sarebbe l’interessamento del Torino su di lui).

Erick Pulgar

Il centrocampo della Fiorentina, quest’anno, è un posto davvero affollatissimo. Sono arrivati i vari Amrabat, Valero, Bonaventura e non è da escludere che qualcun’altro possa arrivare. Rispetto l’anno scorso la concorrenza per Pulgar è aumentata notevolmente, considerando che Castrovili difficilmente verrà lasciato fuori. Pulgar continuerà a giocare, ma sicuramente con meno costanza rispetto alla scorsa stagione, inoltre se sarà in campo resterà il rigorista prescelto dei viola.