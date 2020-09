Davide e Serena convivono con una gelosia eccessiva ai limiti della possessività. Palesate nella scorsa puntata, la quale ha creato varie polemiche proprio per questo motivo, non si ferma neanche in questa nuova diretta. Tutti hanno già inquadrato che tipo di fidanzato è Davide, soprattutto quando ha visto Serena avvicinarsi al tentatore Ettore.

Dal suo canto, la fidanzata, è consapevole di non doversi più piegare e di ritrovare così la sua libertà. Finalmente riesce ad aprirsi Ettore, con cui stabilisce una certa sintonia, cosa che fa arrabbiare decisamente il fidanzato nell’altro villaggio.

Davide nel pieno dell’incertezza

Continuano ad avvicinarsi trovando un po’ di spiensieratezza dopo tempo in cui non poteva ritagliarsi dello spazio per sé. Gli sguardi complici di Serena con il tentatore rendono nervoso Davide, che proprio non riesce a concepire un tale legame. Ancora non riesce a superare i suoi paletti, parlando di concessioni che lui non le ha mai dato. Nel pinnettu vede Serena sfogarsi raccontando le varie ricadute avute con il suo ex nei primi mesi con il suo attuale fidanzato.

Al falò vede la sua fidanzata e il tentatore stringere sempre di più il rapporto, scherzando e passando del tempo insieme. Ettore le pone domande riguardo una loro ipotetica uscita fuori dal programma, ma lei rimane un po’ stupita nonostante dal suo canto la curiosità sembra esserci. La reazione di Davide è sempre la stessa, è molto infastidito da questi atteggiamenti ma è consapevole di aver bisogno di tempo per pensare. Se fosse per lui correrebbe da lei richiederebbe il falò, ma sente il bisogno di fare mente locale riguardo le sue emozioni.

Serena sempre più libera

Incredulo si prende tutta la notte per capire il perché di certi comportamenti, sfogandosi afferma di vivere solo per lei e di fare qualunque affinché lei stia bene. Dal suo canto in questo momento Serena non sente così tanto la mancanza del suo fidanzato e al falò le viene mostrato un video di lui in cui si sfoga insieme ai suoi compagni. Conferma la sua possessività ritenendola, in certe discussioni non all’altezza, ma lei non si scompone, determinata a non volere più la relazione di prima.

Rientrata nel villaggio arrabbiata confessa di non essere la Serena che lui descrive, rivelando di essere lui la persona che sta sotto nella relazione. La loro storia d’amore sembra così a un punto decisivo all’interno di Temptation Island, pronto a prendere una decisione seria ma soprattutto inaspettata alla fine del suo percorso.