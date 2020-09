Eva a X Factor 2020 – Il suo inedito non conquista – VIDEO

Eva debutta a X Factor 2020 con i suoi 16 anni. Propone alla giuria il suo inedito A vous, dopo aver confessato di scrivere canzoni già da un po’ di tempo. Ritmo serrato e forse qualche incertezza nella voce: cosa ne penseranno i giudici?

Purtroppo Eva deve tenere in considerazione anche la sua poca esperienza. Nonostante i giudici vedano in lei un certo talento, decidono di non farle passare il turno. Manuel tra l’altro specifica più di una volta di non volerla bruciare.

Eva a X Factor 2020 – Il verdetto

Purtroppo la giovane età di Eva non gioca a suo favore. Nella prima puntata delle Audizioni di X Factor 2020, i giudici hanno approvato concorrenti della medesima età, ma ne hanno bocciati anche altri per lo stesso motivo. “Un brano molto sentito, si sente che vuoi raccontare, narrare, esprimerti, tirare fuori la ragazza forte che c’è in te”, dice Hell Raton, “però mi sarebbe piaciuto sentire un po’ più di melodia in questo brano”. Mika ha sentito una sorta di recitazione: ai suoi occhi la concorrente non ha cantato. Una qualità di sicuro interessante, ma non sufficiente ai fini del programma.

“Sono d’accordo con Mika”, dice Manuel, “potresti essere molto interessante andando sullo spoken words ed è questo che farei crescere. Potresti essere una sfida interessante”. Il giudice però la vede un po’ troppo acerba. “Diciamo che una cosa resta acerba finchè non si fanno le esperienze”, interviene Emma, “quindi secondo me ci sono le basi per farti migliorare”. La ragazza conquista alla fine due sì e due no da parte di Mika e Manuel. Rivedi sul sito ufficiale il video dell’esibizione di Eva.