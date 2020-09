Film Stasera in Tv – 5 appuntamenti per farla innamorare – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film 5 appuntamenti per farla innamorare. Produzione statunitense del 2009 per la regia di Nia Vardalos con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Jason Mantzoukas nei ruoli principali del cast. La curiosità principale che riguarda il film è il fatto che sia stato tradotto con numerosissimi titoli diversi nei paesi nel quale è stato distribuito.

5 appuntamenti per farla innamorare – Trama

Genevieve è una single che ha un negozio di fiori a Manhattan. Finora ha seguito nei suoi rapporti con gli uomini una bizzarra regola fissa: non uscire con nessuno dei suoi flirt per più di cinque volte, in modo da non doversi mai impegnare. Quando Greg compra il ristorante accanto al suo negozio, i due decidono di frequentarsi. Dopo il quinto appuntamento Genevieve sente di essere insoddisfatta dalla regola che lei stessa si e’ data e fa in modo che le cose cambino.

5 appuntamenti per farla innamorare – Trailer Video

5 appuntamenti per farla innamorare – La scheda tecnica del film

Titolo Originale:

Genere: Sentimentale

Durata: 1h 30m

Anno: 2009

Paese: USA

Regia: Nia Vardalos

Cast: Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Jason Mantzoukas

5 appuntamenti per farla innamorare – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi giovedì 24 Settembre 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine delle repliche dello storico telefilm Happy Days.