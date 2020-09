I Grate Soul a X Factor 2020 – A tutto rock – VIDEO

I Grate Soul sbarcano a X Factor 2020 con tutta la loro giovane età. La rock band è composta da ragazzi adolescenti e presentano Watch Me nella speranza di conquistare la giuria.

Sono tanti i punti a favore dei Grate Soul, a partire dal look. La Marrone infatti ha notato i loro outfit e ha subito espresso un parere favorevole in merito. Anche se di nascosto dai diretti interessati. Scopriamo il verdetto e attendiamo il video dell’esibizione.

I Grate Soul a X Factor 2020 – Il verdetto

I Grate Soul suscitano subito una grande curiosità in Emma. La giudice vuole assistere alla loro esibizione per scoprire come hanno riarrangiato il brano scelto. L’unico ad apprezzare seriamente la loro performance è però Agnelli, che non fa che annuire. Il resto della giuria la penserà in modo diverso?

“Complimenti, mi è piaciuta questa batteria un po’ dry, asciutta. Bella la tua voce, vi trovo davvero interessanti”, dice la Brown. Mika ha notato invece la precisione della band, merito del leader. “Il tuo modo di cantare è modernissimo”, dice Manuel, “riescono ad essere personali. Potreste fare delle cose molto interessanti”. D’accordo anche Hell Raton, che ha visto in loro una grande grinta. I Grate Soul conquistano quattro sì. Rivedi sul sito ufficiale il video dell’esibizione dei Grate Soul sarà disponibile fra poco.