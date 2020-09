Il volto di Maria De Filippi accanto alle diete miracolose: “Sono truffe…”

Il volto di Maria De Filippi non è solamente riconosciuto nei grandi programmi di Canale 5 come Uomini e Donne e tanti altri ma molto spesso, proprio come per alcuni altri Vip è visto accanto a vere e proprie truffe. Al settimanale Nuovo infatti, Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti e alla bellissima Belen Rodriguez, è stata vittima di alcuni nuovi truffatori che, hanno utilizzato il loro visto per vendere prodotti dimagranti.

I tre volti noti della televisione, in particolar modo di Mediaset hanno così raccontato la loro esperienza dando un grandissimo messaggio nei confronti delle persone che li seguono. Quali sono state le loro parole?

Il volto di Maria De Filippi strumentalizzato

La conduttrice proprio come il suo grandissimo amico Gerry Scotti, è stata vittima di alcune truffe che hanno visto il suo volto all’interno delle varie pubblicità. Da ormai diverso tempo infatti, entrambi sono vittime di venditori che, utilizzano e rubano le loro foto per unirle a delle pubblicità online come ad esempio di prodotti dimagranti, spacciandoli per testimonial con un vero e proprio falso slogan.

A parlare per lanciare un messaggio alle tante persone che lo seguono, è proprio Gerry Scotti che, si è mostrato sempre più amareggiato e arrabbiato per quanto successo. Al settimanale Nuovo infatti afferma che: “Sono truffe. Evitate questi specchietti per le allodole. Nessuno di noi che fa questo lavoro si permetterebbe di dare consigli di salute o sulle medicine”.

Belen Rodriguez vittima di un falso amico

Non solo i due conduttori sono stati “vittime” ma bensì anche la showgirl Belen Rodriguez è riuscita a smascherare un falso amico che, era un vero e proprio “scroccone”. Il truffatore infatti, ha lasciato più di 15 mila euro di conti non pagati affermando di essere un noto amico di Belen Rodriguez. È stato infine scoperto grazie al titolare del noleggio di parche a Capri che aveva ospitato proprio in quel periodo la showgirl per un evento.

Belen Rodriguez ha così spiegato di non averlo mai conosciuto, riuscendo così a denunciarlo e a farlo arrestare. Il legale della showgirl Marcello D’Onofrio ha così dichiarato: “Per quanto lusinghi che il suo nome possa essere speso come “carta di credito”, sarebbe dovuto essere facile smascherare il truffatore”.