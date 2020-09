Investire online con Lita.co: come funziona e come iniziare?

Avere una fonte di guadagno extra, al di là degli stipendi netti che si possono portare a casa, è sempre qualcosa da considerare. Il ménage familiare può essere così migliorato se abbiamo la capacità di generare nuovi introiti e se sappiamo come investire quello che abbiamo. Infatti, le possibilità di investimento e di ricerca finanziaria sono molteplici, partendo sempre dalla base di una buona educazione economica.

Non bisogna chiaramente scialacquare, così come non bisogna buttarsi a capofitto su un’idea, quanto conoscere il mercato, capire quali sono i punti di forza, investire e avere al contempo un po’ di pazienza. Avete mai visto un albero forte e rigoglioso crescere in un solo giorno? No, proprio per questo gli investimenti da fare devono essere ponderati e valutati per gli effetti che possono avere in un prossimo futuro. In particolare, gli investimenti si possono valutare tranquillamente on line e, proprio per questo, andiamo a scoprire il lavoro di Lita.co, per investire responsabilmente.

Lita.Co punta sul nostro potenziale

Quando si parla di soldi e di risorse potenziali, dobbiamo considerarci come il “primo della classe”, se non vogliamo perdere autostima quando cerchiamo di migliorare le nostre finanze. Ed è chiaro che questo avviene con un forte investimento psicologico sul nostro lavoro, con capacità innovative e creative da mettere in mostra quando puntiamo a migliorare la nostra vita e quella dei nostri cari.

Lita.Co permette di guardare con cura e precisione un investimento, permette di analizzarlo e capire se possa fare al caso nostro. Una linea “democratica”, per qualcosa di giovane e coinvolgente che possa così prender piede in maniera abbastanza dinamica. Si investe consapevolmente, nessun obbligo, nessun triplo salto mortale, nulla di tutto ciò. Con Lita.Co abbiamo in mano degli strumenti adatti per poter investire, in quanto gli stessi investimenti sono chiari, semplici e lineari, possiamo trovare quel che fa al nostro caso, crederci e farlo crescere insieme alle nostre potenzialità.

Come funziona?

Lita.Co si basa sul meccanismo del crowdfunding, un termine che spesso abbiamo ascoltato in tv oppure abbiamo visto su internet in varie petizioni. Indica infatti quell’operazione che permette a più persone di investire somme, possono essere anche minime, utilizzando dei siti internet e pagando on line, avendo il più delle volte una ricompensa finale in caso di buon esito dell’operazione.

Cosa leggermente diversa è l’equty-based legato a questo strumento, in questo caso l’acquisto diventa un vero e proprio investimento che porta a una partecipazione della società in questione, con la ricompensa finale che diventa il complesso dei diritti patrimoniali e amministrativi. Dunque, ci possono essere due tipi di opzioni, sta a noi decidere quale strada andare a perseguire con fiducia nei propri mezzi e in quelli di chi ha ideato il suo progetto.

Come iniziare?

Possiamo puntare su svariati progetti e tutti in netta espansione, con Lita.Co che tiene in costante aggiornamento su quelli in funzione. Si dividono in vari settori e possono rispecchiare praticamente il nostro vissuto, partendo dal “tech for good”, per poi andare su quelli che sviluppano il territorio, quelli sulla PMI, sull’energia rinnovabile nonché sull’immobiliare sociale e sostenibile. Si trovano dunque vari ambiti e sta a noi scegliere dove andare materialmente a investire, con progetti diversificati che spesso partono proprio dal basso, con le idee dei giovani che vengono valorizzate e ampliate per allargarle a un vasto mercato nonché a una vasta platea come quella del web.

Entrando sul sito Lita.Co dunque dobbiamo fare il nostro profilo da investitore, inserendo quindi tutti i nostri dati anagrafici. Poi andiamo a completare il forum di registrazione con un piccolo test di appropriatezza (niente paura, è una procedura standard) per avere l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma, iniziando così a poter investire. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie sull’impresa, possiamo investire e seguire passo dopo passo quanto realizzato.