La truffa dei Logan – Trama, trailer e cast del film

La truffa dei Logan è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 24 settembre 2020. Del genere commedia, la pellicola è diretta da Steven Soderbergh. La distribuzione invece risale al 2017.

La trama de La truffa dei Logan ruota attorno a Jimmy, che in seguito al licenziamento si unisce ad un amico per fare una rapina. I due creeranno un team per mettere a segno il colpo, anche se le conseguenze saranno disastrose. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e gli attori che fanno parte del cast.

La truffa dei Logan – La trama

Dopo aver perso il lavoro, Jimmy si unisce al fratello Clyde per mettere in atto una rapina ai danni dello Speedway. I due decidono di far partecipare al piano anche la sorella Mellie e i tre fratelli Bang. Uno di questi ultimi, Joe, ha ancora alcuni mesi di carcere da scontare e il gruppo decide di farlo evadere prima del tempo. Per riuscire nell’intento, Clyde si fa arrestare mentre il resto del team cercano di individuare i tubi del caveau grazie ad uno stratagemma.

In seguito Jimmy e Clyde mettono in scena una rivolta da parte dei detenuti per proseguire con il piano di evasione. Sam e Fish nel frattempo fanno esplodere un generatore per impedire l’utilizzo dei POS e obbligando i commercianti ad accettare solo i contanti. La trama de La truffa dei Logan ci rivela che l’FBi si metterà presto sulle tracce dei due fratelli che finiranno in carcere.

La truffa dei Logan – Il cast

Alla guida del cast de La truffa dei Logan troviamo Channing Tatum nei panni di Jimmy. Il fratello Clyde è interpretato invece da Adam River, mentre Daniel Craig presta il volto a Joe Bang. Fra gli attori troviamo inoltre Riley Keough per il personaggio diMellie e Farrah Mackenzie per quello di Sadie. Sono presenti inoltre i seguenti artisti: Katie Holmes (Bobbie); Katherine Waterston (Sylvia); Seth MacFarlane (Max); Sebastian Stan (Dayton White); Brian Gleeson (Sam Bang); Jack Quaid (Fish Bang); Hilary Swank (agente FBI Sarah Grayson); David Denman (Moody Chapman); Jim O’Heir (Cal); Dwight Yoakam (Warden Burns) e Macon Blair (agente speciale Brad Noonan), Sono presenti inoltre LeAnn Rimes e Jesco White nei loro stessi panni.