Lykan a X Factor 2020 – Il malinconico Gennaio – VIDEO

Lykan si sottopone ai giudici di X Factor 2020 e propone il suo inedito Gennaio. Lorenzo Parlati ha 26 anni e viene da Napoli: il suo atteggiamento conquista la giuria. Con quel modo di fare malinconico, la voce che si trascina, impossibile non apprezzare il suo stile.

Lykan sfida le barriere finora imposte dal neomelodico e con la sua voce riesce ad incantare persino Agnelli. Il giudice lo paragona persino al leader storico dei Queen. Scopri qui di seguito il verdetto e rivedi il video dell’esibizione.

Lykan a X Factor 2020 – Il verdetto

Lykan colpisce subito con il suo modo di descrivere il contesto in cui è nato il suo inedito. Gennaio è stato scritto nello stesso mese e pubblicato sempre in quel periodo. Parla della tristezza che lo avvolge ogni volta che si avvicina il suo compleanno: fin da piccolo non amava festeggiare l’evento tanto atteso da molti bambini. “Poche parole, molto deprimente, sei deliziosamente deprimente”, dice subito Mika al termine dell’esibizione.

“Hai usato tre parole in croce che ti rimangono dentro e che ti fanno capire la situazione che hai provato tu”, dice invece Emma. La cantante salentina si è ritrovata spesso a vivere un contesto simile: conosce bene l’ansia di cui parla il cantautore. “Hai raccontato te stesso, sei reale. Ci hai portati in una realtà griga di gennaio. Ci siamo venuti volentieri, sotto la pioggia, con te”, aggiunge Hell Raton. Impossibile per la giuria non assegnare quattro sì al concorrente. Rivedi sul sito ufficiale il video dell’esibizione di Lykan.