Milan – Bodo Glimt – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ritorna in campo europeo il Milan dopo pochi giorni dal successo in campionato nella partita d’esordio contro il Bologna: stavolta dovrà vedersela con i probabili futuri campioni di Norvegia del Bodo Glimt, formazione che ha incanalato un filotto di vittorie molto importante. La sfida avrà inizio allo stadio San Siro oggi 24 settembre, alle ore 20.30.

Milan – Bodo Glimt – come arrivano alla gara

Ottimo avvio di stagione per il Milan che ha sconfitto in modo piuttosto agevole la prima squadra del preliminare di Europa League, ossia lo Shamrock Rovers, vittoria che ha permesso ai rossoneri di approdare a questa sfida. Bodo Glimt che invece approda a questa sfida dopo aver sconfitto nel doppio confronto i lituani dello Zalgiris e delo Kauno Zalgiris.

Milan – Bodo Glimt – pronostico

Troppa la differenza tecnica tra le due compagini, la vittoria del Milan appare quasi scontata, visto anche l’eccellente periodo di fiducia per la squadra di Pioli, che perdura in verità dalla seconda parte della passata stagione. Consigliamo caldamente il segno combo 1+Over 2,5.

Milan – Bodo Glimt – Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.

Milan – Bodo Glimt: Dove vederla in tv e streaming

La partita è appannaggio di DAZN che la trasmetterà in esclusiva sulla propria applicazione ufficiale, disponibile per smartphone iOS e Android, così come per le smart tv e dispositivi come Amazon FireStick e Google Chromecast, oltre che ovviamente tramite personal computer, collegandosi al sito ufficiale dell’emittente.