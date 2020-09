Oroscopo Branko – domani venerdì 25 settembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 25 settembre 2020. La settimana è scivolata via e siamo arrivati a venerdì. Quali sorprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro durante questa giornata? Per scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 25 settembre 2020: Ariete

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovrai muoverti con i piedi di piombo, soprattutto in amore. Il nervosismo sarà tanto e faticherai a contenerlo: cerca di mantenere i nervi saldi!

Previsioni Branko domani venerdì 25 settembre 2020: Toro

Domani sarà una giornata molto promettente, specialmente dal punto di vista lavorativo. Chi sta aspettando di mettersi in gioco, di avere una nuova opportunità potrà contare su queste stelle: è in arrivo un’occasione all‘estero da cogliere al volo!

Oroscopo domani venerdì 25 settembre 2020: Gemelli

Come avverte l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata piuttosto complicata. Potresti imbatterti in un ex coniuge o un ex socio, determinato a riaprire una questione che sembrava chiusa. Sii prudente!

Oroscopo domani venerdì 25 settembre 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti vivere un momento di grande stress. Negli ultimi giorni hai fronteggiato diversi problemi di lavoro che ti hanno turbato parecchio. È tempo di prendersi una pausa e ricaricare le batterie.