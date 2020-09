Oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di giovedì 24 settembre 2020. Lasciamoci alle spalle l’inizio della settimana e rivolgiamoci al prossimo weekend. Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? la Luna farà il suo ingresso nel segno del Capricorno e porterà nuova forza ai Pesci, al Toro e al Capricorno. L’Ariete e i Gemelli saranno molto provati, il Leone potrà vivere momenti ricchi di emozioni in amore. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi sarà un’altra giornata piuttosto faticosa. Se ti ritroverai nel bel mezzo di qualche discussione, cerca di mantenere la calma. Leone: l’amore tornerà in auge. Le coppie potranno ritrovare una bella intesa, mentre i single avranno l’opportunità di fare buoni incontri. Sagittario: se sul lavoro avrai ancora qualche grattacapo, in amore comincerai a fare chiarezza sui tuoi sentimenti.

Oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2020: segni di terra

Toro: secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto promettente, soprattutto in amore. Sfruttala, per fare passi in avanti nella tua relazione oppure per conoscere gente nuova. Vergine: potresti sentirti ancora affaticato. Dovresti prenderti una pausa per ricaricare le batterie. Capricorno: la Luna entrerà nel segno e ti regalerà una bella dose di energia. Usala per cominciare un nuovo progetto di lavoro.

Oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: sono giornate molto faticose. Ti porti dietro una stanchezza che non vuole lasciarti! Tieni duro, molto presto potrai recuperare. Bilancia: si prospetta una giornata decisamente no. Cerca di rimandare ogni impegno o discussione al weekend. Acquario: ti ritroverai sommerso da pensieri e preoccupazioni legate al lavoro e ai soldi. Sforzati di non sfogare la tua agitazione su chi ti sta vicino.

Oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: secondo l’oroscopo di oggi ti sentirai ancora pressato dai problemi pratici. Impegnati per ricostruire un equilibrio interiore. Scorpione: non avrai un cielo contrario, perciò non dovresti provocare tensioni nella coppia, solo per il gusto di stuzzicare il partner. Cerca di optare per la tranquillità. Pesci: recupererai un po’ di forza. Dal punto di vista lavorativo stai per tornare in pista, grazie al sostegno di Mercurio.