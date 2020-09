Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 24 al 30 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 24 al 30 settembre 2020. Quali preziosi consigli riserverà l’apprezzato astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti impegnarti per raggiungere un equilibrio tra chi sei realmente e come appari agli altri. Se troverai il coraggio di farlo, potresti scoprire che la tua parte esteriore e quella interiore non sono poi tanto diverse.

Toro

Nei prossimi giorni dovresti fare i seguenti esercizi: accetta l’esistenza dei draghi da un punto di vista metaforico. Cercali dentro di te. Analizzali, osservali come puoi. Metti a punto una strategia per annientarli.

Gemelli

Dovresti fermarti a riflettere su quali influenze, intorno a te, ti vorrebbero più mite e pacato. Dopodiché scegli d’ora in poi di esprimere, liberamente, la tua natura selvaggia, senza farti condizionare dagli altri.

Cancro

Nei prossimi giorni avrai una sensibilità molto intensa. Saprai percepire le emozioni, tue e altrui, con molta chiarezza e forza. E sarà un dono prezioso per te e per le persone che avrai al tuo fianco. Così facendo, potrebbe crescere la tua consapevolezza.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti rimetterti in gioco, imparando cose nuove. E per farlo, non ci sarà modo migliore che studiare tutto ciò che ti appassiona e ti diverte.

Vergine

Dovresti prenderti del tempo per ripensare al tuo passato e rivedere, mentalmente, tutte le versioni della persona che sei stato. Mentre farai questo, sii compassionevole con il te del passato e perdona gli errori che ha commesso. Infine ringrazialo per averti reso la persona che sei adesso.

Bilancia

Nei prossimi giorni dovresti provare a entrare in comunione con radici primordiali delle cose che più ti piacciono, scoprire cosa ti spinge a fare qualcosa con tutto te stesso. Riprendi contatto con le origini della tua passione per la vita.

Scorpione

Impegnati a recuperare la tua parte più umile. Sforzati di non volere la ragione a tutti i costi, ma prova piuttosto ad ascoltare quella degli altri, concedendo il beneficio del dubbio. Se saprai farlo, potresti crescere in maniera straordinaria.

Sagittario

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti provare a fidarti del tuo intuito: sarà perfettamente in gradi di dirti dove devi andare e come arrivarci. Non sprecare il tuo tempo valutando mille possibilità e facendo infinite ipotesi.

Capricorno

Ti aspettano giorni molto promettenti. Le tue stelle ti inviteranno a esprimere la tua natura ambiziosa e determinata senza timore. Sarai libero di lottare per essere il più brillante, il più forte, il più autentico.

Acquario

Nei prossimi giorni dovresti sentirti pienamente libero di coltivare fantasie bizzarre, insolite e indisciplinate. Prova a oltrepassare le tue aspettative e ti si aprirà un vasto regno di possibilità che non avevi tenuto in considerazione.

Pesci

Dovresti sfruttare le prossime giornate per dare libero sfogo ai tuoi piaceri, ai tuoi desideri sensuali. Ritaglia, se potrai, dei momenti in cui avere catartici scambi di energia e inebrianti ubriacanti ricerche di sollievo.