Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 25 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 25 settembre 2020. Siamo già a venerdì! La settimana sta volendo e siamo ormai a un passo dal weekend. Per il momento, vediamo come sarà la giornata di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Amore al top per il Leone, la Vergine dovrà avere prudenza in amore. La Bilancia sarà molto nervosa e confusa, mentre lo Scorpione dovrebbe chiarire in amore. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 25 settembre 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata comincerà alla grande dal punto di vista sentimentale e affettivo. Sul lavoro potrebbero nascere delle polemiche, se tu ti ostinerai a fare di testa tua. Non tutti, però, si troveranno d’accordo! Come conseguenza, tenderai ad alzare i tacchi e andartene, senza cercare un confronto. Sforzati di andare più incontro agli altri.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 25 settembre 2020: Vergine

Domani dovrai usare ancora molta cautela. Piano piano le cose cominciano a girare per il verso giusto. Nelle prossime ore ritroverai maggiore forza, grazie a un evento inaspettato, e più tranquillità rispetto ai giorni precedenti, anche in amore. Per adesso cerca di essere prudente.

Oroscopo domani venerdì 25 settembre 2020: Bilancia

Come denota l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai nervoso e piuttosto confuso e dovrai fare i conti con Luna, Giove e Saturno in opposizione. In amore, potrai buttarti alle spalle le tensioni vissute in agosto, ma non tutto è ancora risolto. Stai cercando più sincerità, qualche verità in più. Sul lavoro, potresti sentirti messo da parte.

Oroscopo domani venerdì 25 settembre 2020: Scorpione

Come ti incoraggia a fare lo stimato astrologo domani e sabato dovresti fare in modo di chiarire ogni cosa in amore e in famiglia. Se aspetterai domenica, sarà troppo tardi: la tensione accumulata potrebbe impedire un confronto a cuore aperto. Ora come ora sarà necessario risolvere una serie di malintesi e problemi, anche banali, che sono nati nella coppia.