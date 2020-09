Pioli ha deciso il sostituto di Ibra: Colombo – Ecco chi è [video]

Pioli ha scelto chi sostituirà Ibrahimovic, positivo al covid, sarà il giovane attaccante della primavera Lorenzo Colombo.

Lorenzo Colombo

Lorenzo Colombo, ha compiuto 18 anni da poco, e da stasera (e per qualche settimana) dovrà sostituire Zlatan Ibrahimovic.

C’è grande fiducia nei confronti di questo ragazzo da parte della società rossonera, il giovane ha margini di miglioramento e nella scorsa stagione ha giocato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus a Paquetà.

Colombo ha dovuto rinunciare, per infortunio, ai Mondiali Under 17 ed è stato costretto a rimanere fermo per tre mesi. Appena tornato in campo, però, con la Primavera ha segnato sette gol in appena cinque partite.

Questi numeri hanno spinto il Milan a tenerselo stretto e a fargli firmare il rinnovo fino al 2024.