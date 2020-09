Possibile ritorno di Flavia Vento | 7 cani nella casa del Grande Fratello Vip?

Flavia Vento è uscita dopo sole 24 ore dalla casa del Grande Fratello Vip poiché non stava bene pensando ai suoi cani, lasciati in una pensione. Questa scelta è stata molto criticata dagli spettatori e anche dalla contessa De Blanck che ha sempre voluto aiutarla anche con dei modi duri.

Invitata nella seconda puntata ha spiegato il motivo del suo ritiro, confessando di non aver avuto la possibilità di lasciare i suoi sette cani ai suoi genitori. Preoccupata per uno in particolare che ha 16 anni e non sta molto bene. Ma ci sono delle novità uniche riguardo Flavia Vento che non sembrerebbe fermarsi di fronte al primo ostacolo.

Possibile ritorno di Flavia Vento

Dopo il confronto con la sua ex compagna De Blanck che si è mostrata propensa ad aiutarla, cosa di cui Flavia Vento afferma di non aver bisogno, ha raccontato quali sono state le sue preoccupazioni. Ma alla domanda del perché sia entrata nonostante avesse così tanti cani ed uno in fin di vita, la showgirl non ha saputo rispondere in modo chiaro.

Ma è lì che arriva il primo colpo di scena infatti, avanza una richiesta ad Alfonso Signorini che lo ha lasciato un po’ stupito. Flavia potrebbe trovare una sua amica a cui lasciare i suoi animali, questo la farebbe stare tranquilla e serena e sarebbe disposta a rientrare nella casa del Grande Fratello. Se il conduttore ha preferito pensarci in un secondo momento, lei ha insistito chiedendogli di prendere in considerazione la sua richiesta.

7 cani nella casa del Grande Fratello Vip?

La novità che potrebbe stupire tutti sarebbe la probabile rientrata all’interno della Casa, ma con qualcuno accanto. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero Quotidiano la Vento potrebbe viversi la sua avventura insieme ai suoi amati cani. Questa cosa non è mai successa prima, e proprio la produzione sembrerebbe star pensando a questa soluzione che se approvata, potremmo vederla messa in atto il prima possibile.

Ovviamente se così fosse, una parte della Casa sarà adibita soltanto per i cani. Questa possibilità sarebbe stata messa nero su bianco nella trattativa del Grande Fratello Vip. Troviamo scritte queste parole:” Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l’ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte regalando un nuovo capitolo”. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per capire se questo accadrà realmente.