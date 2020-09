Raffaella Mennoia contro la morale comune | Autrice fuori dagli schemi a Uomini e Donne

E’ un inizio di stagione decisamente importante per Raffaella Mennoia a Uomini e Donne. L’autrice, braccio destro di Maria De Filippi al talk show dei sentimenti, è reduce da un’estate di lavoro intenso. Ma, i primi risultati e i primi successi iniziano già a vedersi. Sul lavoro, infatti, Raffaella Mennoia è una professionista instancabile e lo ha dimostrato più volte. Tuttavia, Raffaella Mennoia è molto attiva anche sui social e spesso si schiera con coraggio contro la morale comune per portare avanti le sue battaglie.

L’autrice di Maria De Filippi, in particolare, è un’animalista convinta e spesso condivide coi suoi follower pensieri e opinioni in merito. Poche ore fa, Raffaella Mennoia si è schierata ancora una volta contro la morale comune e ha condiviso una storia coi suoi follower. L’autrice ha voluto lanciare una provocazione a chi la segue.

Raffaella Mennoia critica la morale comune

“Se uccidi uno scarafaggio, allora sei un eroe, e se uccidi una farfalla sei cattivo. La morale ha standard estetici”. Con questo pensiero provocatorio, ma anche molto profondo, Raffaella Mennoia ha dimostrato ancora una volta di non temere di andare controcorrente pur di seguire le sue idee. Del resto, l’autrice è sempre stata molto determinata, nel lavoro e nella vita privata.

La tutela e la protezione di tutti gli animali sono tra le principali cause per cui Raffaella Mennoia si batte, fuori da Uomini e Donne. Ma, anche all’interno del talk show, l’autrice è molto attenta a ciò che accade. In passato Raffaella Mennoia è stata accusata di manipolare le scelte dei tronisti in base al gradimento del pubblico. Ad accusarla sono stati anche ex partecipanti alla trasmissione.

Autrice impegnata fuori da Uomini e Donne

Tuttavia, non è mai emersa alcuna prova di questi comportamenti da parte di Raffaella Mennoia che è stata difesa da molti altri personaggi diventati famosi grazie a Uomini e Donne. Raffaella Mennoia è responsabile del trono classico di Uomini e Donne e l’unione col trono over in un’unica puntata è stata un grande sfida di questa nuova edizione del programma.

Una sfida che, a distanza di diverse settimane, si può dire decisamente vinta. Ciò perchè il ritmo delle puntate è sempre molto alto e si stanno innescando già delle dinamiche interessanti che vedono intrecciare relazioni prima impensabili tra tutti i protagonisti di entrambi i troni. Cosa altro accadrà a Uomini e Donne?