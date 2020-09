Rudiger al Milan – Milan scatenato in questa fase del calciomercato. Dopo aver chiuso le importanti trattative in entrata che, tra gli altri, hanno visto arrivare (o tornare) in rossonero Brahim Diaz, Tonali e Ibrahimovic ora si lavora a rinforzare anche la difesa. Tra i possibili rinforzi non c’è solo Nastasic, secondo Sportmediaset.it in rossonero potrebbe arrivare Antonio Rudiger.

La positività al Covid-19 di Duarte, infatti, rende ancora più impellente l’acquisto di un difensore centrale, visti anche gli infortuni di Romagnoli e Musacchio. Il nome nuovo è proprio quello della vecchia conoscenza del campionato italiano, Rudiger, che il Chelsea è disposto a cedere in prestito con diritto di riscatto. Il tedesco potrebbe entrare in un pacchetto unico con Bakayoko.

Rudiger al Milan: il Chelsea offre il tedesco, ma il sogno è Milenkovic

Il sogno di Maldini rimane Milenkovic, ma la Fiorentina non molla e servono 40 milioni di euro. Sul centrale viola, inoltre, nelle ultime ore si è inserita prepotentemente anche l’Inter che lo vorrebbe come sostituto di Skriniar. L’operazione, dunque, è complicata ma il Milan conta di finanziarla con la cessione di Paquetà: nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a guadagnare una ventina di milioni di euro, partirebbe la caccia a un centrale per un’operazione a titolo definitivo.

Una speranza che dipende molto dal mercato in uscita del Lione (club maggiormente interessato alla situazione del centrocampista brasiliano): i francesi, infatti, devono prima vendere uno tra Aourar e Depay per racimolare i soldi per chiudere l’operazione per il brasiliano.

Nastasic soluzione low cost

Matija Nastasic, 27enne serbo dello Schalke 04, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina (2011-2012) è, invece, la soluzione low cost e last minute proposta dall’agente Ramadani.