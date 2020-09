La Lazio prende Abdelhamid Sabiri. La notizia è stata diffusa ieri sera da Gianluca Di Marzio e ha trovato presto conferma anche su altri portali specializzati. L’operazione è una piccola sorpresa perché del giocatore si è parlato molto poco, o quasi nulla, fino a poche ore fa. Sabiri è un centrocampista offensivo, capace di fare anche il trequartista, di nazionalità tedesca ma di origini marocchine. Ha 23 anni e ha giocato la sua miglior stagione nell’anno scorso, in BundesLiga con la maglia del Paderborn con cui ha collezionato 24 presenze e 4 reti. I suoi goal sono spesso spettacolari perché la sua miglior qualità, oltre al dribbling, è il tiro dalla distanza.

Sabiri alla Lazio: ecco chi è il nuovo acquisto biancoceleste – VIDEO

Come si legge nella scheda tecnica a lui dedicata dal sito ufficiale della BundesLiga, Sabiri ha giocato gli Europei U21 con la Germania nonostante avesse poche presenze in prima squadra prima con l’Huddersfield della manifestazione, e poi è partito spesso titolare lo scorso anno nel centrocampo a tre impostato dall’allenatore del Paderborn. Potrebbe quindi fare da alternativa a Milinkovic Savic o Luis Alberto, in caso di necessità, anche se nell’ambiente biancoceleste c’è chi dice che in realtà sia destinato alla Salernitana. L’allenatore David Wagner lo ha definito un “numero 10 naturale dotato di qualità che non si imparano”.

La Lazio lo preleva a parametro zero grazie ad un accordo col Paderborn che garantirà ai tedeschi un indennizzo e una percentuale sulla futura eventuale rivendita. Sabiri dovrebbe essere nella capitale nel giorno di domani per firmare il suo nuovo contratto con il club biancoceleste. Di seguito un video che mostra le qualità e le skills del giocatore nella stagione scorsa con la maglia del Paderborn.

Foto: Twitter