Sbarca una nuova coppia | Futuro incerto a Temptation Island

Dopo la puntata di ieri dove non sono mancati colpi di scena e crolli emotivi, la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi ha anticipato l’arrivo di una nuova coppia a Temptation Island. Così nella prossima puntata oltre a sapere se Anna si presenterà all’ennesimo falò, vedremo affrontare un nuovo viaggio nei sentimenti.

Dalla pagina ufficiale del programma arriva la presentazione della coppia: si chiamano Francesco e Salvo e sono fidanzati da cinque anni. Nonostante questo, nell’ultimo periodo la loro relazione sembra essersi appiattita bloccando così ogni possibile passo importante nel loro futuro.

Sbarca una nuova coppia

Sono stati parecchio amici prima che tra di loro scoppiasse l’amore e da tre anni a questa parte convivono anche insieme nella città di Milano. A chiamare però Temptation Island è stata proprio Francesca confessando di come la loro relazione da circa un anno stia vacillando, perdendo un’intesa mentale e fisica che da sempre li contraddistingueva. Con lui vorrebbe creare una famiglia, ma ora come ora lo vede irresponsabile e ha bisogno di certezze.

Anche Salvo accusa gli stessi problemi affermando che la loro quotidianità non sia più piacevole come una volta e di venir sempre meno il dialogo tra di loro. Ciò che lo fa soffrire è anche la loro distanza fisica confessando di non sarebbe fino a che punto arriverà in questa situazione. A Temptation Island vorrebbe capire se Francesca è la donna giusta per lui.