Sossio Aruta svolta da imprenditore dopo Uomini e Donne: “Nessuna crisi con Ursula”

Sossio Aruta sembra aver avuto la sua svolta che tanto attendeva decidendo così di gettarsi come imprenditore insieme alla sua compagna Ursula Bennardo. L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne riesce così a cambiare completamente vita e al settimanale Nuovo confessa e smentisce la crisi mai esistita con Ursula.

La coppia ormai insieme da diversi anni ha deciso di convolare a nozze durante il 2021 a causa delle tantissime restrizioni dovute al Covid-19. Entrambi si dimostrano così felici insieme alla loro grande famiglia allargata e con Bianca, la loro prima figlia insieme. Proprio per questo Sossio decide di smentire la crisi e annunciare la svolta da imprenditore. Quali sono state le sue parole?

Sossio Aruta svolta da imprenditore

L’ex cavaliere di Uomini e Donne decide di mettere chiarezza tra la presunta crisi che, lo avrebbe visto protagonista insieme a Ursula nelle settimane passate. Entrambi infatti su Instagram sembravano aver discusso tanto da non seguirsi più sui social e preoccupando così tutti i fan che da diverso tempo li seguono. Sossio al settimanale Nuovo spiega così: “Non c’è alcun problema tra me e Ursula. Ci sposeremo nel 2021 con la benedizione di Maria De Filippi. È vero, stiamo lanciando il nostro profumo. Si chiama Sula. Ma non abbiamo finto alcuna crisi per farci pubblicità, visto che siamo persone vere”.

Sossio ha voluto così spiegare quanto sia pericoloso mettere in giro voci false, soprattutto nei confronti di persone che, hanno una famiglia: “Chi scrive queste cattiverie lo fa per invidia e per ignoranza. Semplicemente qualcuno ha notato che per un certo periodo ci siamo tenuti lontano dai social e ha dedotto che fossimo in crisi. Ci hanno tartassato di messaggi, ci hanno chiesto in continuazione perché scrivessimo poco, ma eravamo solo preso con la bambina”.

L’ex cavaliere lancia il suo profumo con Ursula

La coppia uscita da Uomini e Donne sembra aver lanciato un loro profumo che si chiama Sula. Sossio racconta così che: “Stiamo lanciando il nostro profumo. Si chiama Sula. Ma non abbiamo finto alcuna crisi per farci pubblicità, visto che siamo persone vere. Chi scrive queste cattiverie lo fa per invidia e per ignoranza”.

Sossio Aruta conclude spiegando: “Bisogna stare attenti a insinuare certe cose quando ci sono di mezzo anche dei minori. Si rischia di andare a rovinare un equilibrio famigliare per vere e proprie stupidaggini”.