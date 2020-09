Valentina Autiero troppo orgogliosa | Il difetto della dama di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda in questi giorni, Valentina Autiero ha continuato a essere al centro dell’attenzione. La dama sembra aver cominciato col piede sbagliato anche questa nuova edizione del talk show di Maria De Filippi. Ma quali sono le vere motivazioni di questo momento di difficoltà? Forse Valentina Autiero è troppo orgogliosa?

La dama ha parlato di questo suo difetto sul suo profilo Instagram, attraverso una storia condivisa che prende in prestito le parole dello scrittore giapponese Haruki Murakami. Chi la segue da sempre, infatti, sa bene che Valentina Autiero è appassionata di cultura giapponese a tutto tondo.

Valentina Autiero è eccessivamente orgogliosa?

“Lei era abituata a risolvere quasi tutte le sue cose da sola. Non chiedeva mai consiglio o aiuto a qualcuno. Non perché fosse troppo orgogliosa, credo, ma semplicemente perché le veniva naturale fare così”. Evidentemente, Valentina deve riconoscersi in questa descrizione fatta dall’autore nipponico. E, in effetti, la dama ha sempre parlato di se stessa in questo modo anche a Uomini e Donne, non facendosi sconti.

Forse la verità è che Valentina Autiero è troppo orgogliosa e questo suo lato caratteriale spaventa i cavalieri di Uomini e Donne? Sicuramente la dama ha dimostrato di avere un temperamento sanguigno, ma anche numerose fragilità a Uomini e Donne e, nonostante questi difetti, di cercare comunque un uomo che la ami. Valentina ha detto più volte di non gradire la superficialità e di volere un cavaliere che vada più a fondo nella conoscenza, apprezzandola per ciò che è.

La dama confessa il difetto che la penalizza fuori Uomini e Donne

Nelle scorse settimane, Valentina Autiero ha detto di essere rimasta molto delusa da Nicola Vivarelli, il quale si è reso colpevole di averla illusa. Il giovane cavaliere, infatti, in un primo momento avrebbe detto alla dama di volersi rimettere in gioco, dopo la chiusura definitiva con Gemma Galgani. Salvo, poi, lasciare intendere che Valentina Autiero, in fin dei conti, non corrisponde ai suoi gusti, proprio per il suo carattere troppo aggressivo.

Anche Gianni Sperti, di solito molto solidale con Valentina Autiero, ha insinuato qualche dubbio su di lei nelle ultime puntate di Uomini e Donne. L’opinionista è convinto che, ultimamente, Valentina Autiero non sia del tutto sincera a Uomini e Donne. Cosa sta succedendo realmente alla dama di Uomini e Donne?