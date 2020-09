Younited credit: recensioni, filiali e come aprire on line

C’è spesso bisogno di una mano nella vita di tutti. A volte non bastano due stipendi, altre volte si fatica ad arrivare a fine mese perché incombono le tasse, oppure di recente l’avvio difficoltoso del periodo scolastico comunque non lesina le famiglie a spendere centinaia di euro in libri per i loro ragazzi. È un po’ il prezzo…da pagare per tutto, in un mondo dove praticamente nemmeno l’ossigeno è più gratis. Abbiamo bisogno di un prestito, già ma a chi affidarci? Spesso sul web e fisicamente andiamo alla ricerca di qualcosa che poi ci delude, ma provando Younited Credit possiamo garantire su un prodotto multiforme che spesso lascia soddisfatti i tanti clienti ormai fidelizzati.

Come fare on line

Younited Credit ha costruito un sistema abbastanza semplice che permette al cliente di capire se vale la pena richiedere un prestito. Andando su una specifica form, si inseriscono le condizioni richieste, la cifra e il numero di rate che si vogliono ipotizzare. I calcoli sono praticamente immediati e permettono di fare tutte le valutazioni del caso. I prestiti possono essere così finanziati in maniera rapida e veloce, molto più veloci di tante altre compagnie magari più sbandierate. Una volta forniti tutti i dati, la macchina di Younited Credit si mette già in moto per accontentare il cliente.

Trasparenza e qualità nei progetti

Younited Credit è cresciuto nel corso del tempo e ha ancora posizioni aperte al suo interno. Circa 400 consulenti in tutta Europa aiutano a far crescere questo progetto, che permette alle famiglie e ai privati di poterne beneficiare grazie a un sistema non oppressivo, in cui tutti possono mantenere quanto firmato e sottoscritto. Centomila progetti sono stati approvati: già, ma perché vengono chiamati progetti? Perché per Younited Credit ogni richiesta diventa tale. Non si chiedono dei soldi per tenerli sotto il materasso e aspettare la loro svalutazione. Si richiedono in prestito per un’esigenza, per un progetto appunto. Comprare una macchina, ristrutturare casa, creare una borsa di studio ai figli oppure preparare un matrimonio da favola è un progetto, e proprio per questo la compagnia lo definisce tale per farlo avverare e renderlo possibile nel più breve tempo possibile.

24 ore per un sogno

Dopo 24 ore abbiamo già una risposta completa sulla nostra richiesta, dunque sappiamo come prepararci e come poter investire il denaro in tutta tranquillità, senza le ansie e il “fiato sul collo” che possiamo sentire con altri metodi o soprattutto se chiediamo soldi in prestito a un istituto bancario, che praticamente fa scattare gli interessi dopo esser usciti dall’ufficio del direttore. Non a caso, Younited Credit vuole cambiare il sistema bancario per farlo diventare più semplice, equo e trasparente: «Vogliamo rivoluzionare il credito al consumo ed il risparmio – aggiungono – rendendo il primo più semplice, veloce e conveniente ed il secondo più utile e vantaggioso» si può leggere proprio tutto questo all’interno del loro portale dedicato.

Recensioni positive

Colpisce come anche nei blog e nei forum piaccia questo tipo di modello di approcciare alla materia finanziaria. Non è facile – infatti – colpire e lasciare un segno su questo tipo di prodotti, non è che parlando di prestito la gente si alzi felice e scattante dal proprio letto. Eppure i clienti di Younited Credit, nei forum, nei blog, che possono esser anche letti sul sito della compagnia, parlano proprio di una semplicità e di una trasparenza che ha favorito le operazioni, dunque hanno facilitato la creazione dei loro progetti. Semplicità, flessibilità e sicurezza sono elementi fondamentali che premiamo questa compagnia ormai in netta ascesa, che ha dimostrato come anche digitalmente si possano aiutare le persone aiutandole a raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi