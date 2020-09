By

Adua Del Vesco potrebbe essere in pericolo una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e a rivolarlo è proprio Lorenzo Crespi. Le parole dell’attrice all’interno del reality hanno scatenato un vero e proprio gate contro l’Ares, la casa produttrice dove, la stessa Adua, Massimiliano e tanti altri attori hanno lavorato.

A parlare dopo le affermazioni di Del Vesco è Lorenzo Crespi che conferma le sue parole ma soprattutto si mostra preoccupato per quello che, una volta fuori dal reality le potrebbe accadere. L’ex attore si scaglia anche contro moltissimi volti noti della tv che per anni, sono rimasti in silenzio seppur sapendo la verità. Quali sono state le sue parole?

Adua Del Vesco in pericolo

Il confronto tra Adua e Massimiliano dopo la scorsa diretta di lunedì ha scatenato un vero e proprio gate fuori dal Grande Fratello Vip. Ricostruendo a grandi linee le parole di Adua infatti, sembrerebbe che la casa produttrice Ares sia una vera e propria setta. L’attrice dal suo racconto del terrore confessa di aver passato un periodo orribile e di essersi salvata solamente grazie alla morte di un suo collega che, è riuscito a farle aprire gli occhi. La conversazione notturna con Massimiliano Morra sembra così aver aperto un vero e proprio gate attorno alla faccenda che, si sta dimostrando molto più complicata e profonda di quanto si potesse immaginare.

A mettere in guardia Adua Del Vesco però, è stato Lorenzo Crespi che ha deciso di lanciare alcune affermazioni in merito alle parole dell’attrice. Crespi infatti, si è scagliato anche contro i volti noti della televisione che, sono al corrente di quello che succedeva all’interno della casa produttrice e hanno sempre preferito rimanere in silenzio. Quali sono state le sue parole?

Lorenzo Crespi si scaglia contro i Vip

Le parole di Adua Del Vesco hanno smosso così Lorenzo Crespi che, nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti dell’attrice e di tutto quello che sta succedendo. Crespi si mostra così preoccupato per quello che può accadere ad Adua fuori dal GF Vip e afferma: “Coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi. Quando esce dal GF Vip deve essere messa subito sotto protezione perché potrebbe essere in pericolo. Questo signor Lucifero ne ha fatti di tutti i colori”.

Infine, ha accusato: “Se fossi un giudice vorrei chiedere una cosa alle creazioni di questo Lucifero. Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Pamela Prati, Valeria Marini e altri… siete sicuri che voi su questa storia non sapete nulla? Il vostro silenzio da una vita è una vergogna”.