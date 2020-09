Barbara Cola è Tina Turner – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è Tina Turner nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Ancora una volta le prove sono un vero dramma per la concorrente, che viene sottoposta ad un duro allenamento. I coach vorrebbero vedere in lei una grande energia, visto che dovrà trasformarsi in un’artista con una grinta particolare.

Nella prima puntata, Barbara Cola si è trasformata in Iva Zanicchi. Adesso dovrà fare molto di più e riuscire ad imitare i movimenti tipici della cantante originale. Il brano scelto per questa serata è Proud Mary, uno dei più famosi interpretati nel corso della sua carriera.

Barbara Cola è Tina Turner – Il verdetto

Barbara Cola è Tina Turner e fin dal suo ingresso ci regala una trasformazione quasi perfetta. Soprattutto dal punto di vista locale: ruggente e grintosa. Il lavoro fatto in settimana si fa sentire fin dai primi istanti: riuscirà a mantenerlo anche durante il ritornello? Ovviamente non poteva mancare la parte ballata, esattamente come nei live originali. Scatenatissima, la concorrente fatica a rimanere ferma e riesce a coinvolgere anche il pubblico in studio. Cosa dirà la giuria di questa sua nuova performance? Intanto la concorrente si cucca la standing ovation degli spettatori e dei giudici.

“Sei stata molto brava, quando sei scesa ci siamo guardati io e Loretta, identica”, dice subito Panariello. Concorda anche Loretta, che si rivela sorpresa del fatto che sia riuscita a muoversi con estrema disinvoltura. “Adoro ballare, è una mia passione grandissima”, dice Barbara. “Eccezionale, sei stata eccezionale”, dice Salemme, “tu non le somigli proprio, hai fatto un triplo salto mortale. Hai fatto il personaggio, eri lei, con la voce sua. Poi difficilissimo perchè lei parla nel cantato. Sembri trasformata rispetto a venerdì scorso”. Guanciale preferisce aggiungere solo uno “Strepitosa”. Fra poco il video dell’esibizione di Barbara Cola.