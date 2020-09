Barbara D’Urso idolo delle casalinghe: “La battaglia contro la violenza sulle donne”

Barbara D’Urso è ormai il volto noto per eccellenza all’interno di Canale 5 e insieme ai suoi tantissimi programmi porta avanti ormai da 13 lunghi anni la battaglia contro la violenza sulle donne. Proprio per questo la conduttrice viene definita a tutti gli effetti l’idolo delle casalinghe che, ogni pomeriggio non perdono mai un suo appuntamento con Pomeriggio Cinque.

La conduttrice si è così lasciata andare e durante l’intervista a Io Spio si è mostrata pronta ancora una volta a combattere contro la violenza sulle donne e per i diritti dei gay. Quali sono state le sue parole?

Barbara D’Urso idolo delle casalinghe

La conduttrice Mediaset ormai da diversi anni porta all’interno delle sue trasmissioni tantissime battagli di cui lei stessa va fiera. Oltre al gossip infatti, durante i suoi programmi abbiamo sempre potuto vedere come Barbara D’Urso si è scagliata contro qualsiasi tipo di violenza e proprio per questo, è diventata una degli idoli più importanti nei confronti delle casalinghe e di tutte le persone che, la seguono con affetto.

Al settimanale Io Spio Barbara ha così spiegato quanto per lei siano importanti le tantissime persone che, ogni giorno in maniera costante le scrivono per qualsiasi cosa. La conduttrice ha così affermato che: “Io non leggo le cose cattive che scrivono su di me. D’altronde io da 13 anni conduco una battaglia contro la violenza sulle donne. E i tanti uomini violenti, che vuoi che dicano di me?”.

La conduttrice e le sue battaglie

Barbara D’Urso sono ormai tantissimi anni che si mostra all’interno dei suoi programmi tv e sui social pronta a combattere ogni tipo di battaglia. Oltre a quella sulle violenze nei confronti delle donne infatti, Barbara porta avanti la parità di genere e dei diritti gay. Proprio in merito a questo infatti, ha voluto sottolineare quanto nonostante tutti sia dalla parte del popolo, difendendo così i diritti di tutti.

Al settimanale ha così affermato che: “Io sono e sarò sempre dalla parte del popolo, della gente. E difendo i diritti di tutti. Adesso non ho uno schieramento preciso perché è tutto molto confuso”.