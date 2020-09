Caicedo al Verona – Continua il forte interesse della squadra di Ivan Juric per l’attaccante ecuadoriano della Lazio. L’Hellas Verona, infatti, dopo gli arrivi di Favilli e Salcedo (quest’ultimo nell’idea di Juric agirà per lo più sulla linea dei trequartisti) sta pensando di rimpolpare il proprio attacco puntando su un giocatore d’esperienza come Felipe Caicedo.

Dopo l’addio di Pazzini, infatti, i veneti sono a caccia di un rinforzo d’esperienza per il reparto avanzato. Il nome del centravanti ecuadoriano è rimbalzato nelle ultime ore, ma potrebbe essere un’autentica sorpresa degli ultimi giorni di calciomercato. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, la trattativa per portare in gialloblù Caicedo potrebbe scaldarsi al fotofinish del calciomercato. La Lazio chiede 7 milioni per il suo cartellino, mentre i gialloblù preferirebbero un prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto e obbligo in caso di salvezza.

La squadra di Juric non è però l’unica pretendente perché, dopo i sondaggi iniziali di Atalanta e Genoa, sullo sfondo resta sempre vivo l’interesse dell’Al Gharafa. Il club qatariota avrebbe riallacciato i rapporti per provare ad assicurarsi l’ex Espanyol. La prima offerta da 3,5 milioni è stata risposta al mittente, con i biancocelesti che ne chiedono il doppio.

Nelle ultime ore i contatti sarebbero ripartiti anche data la necessità del club asiatico di chiudere per un importante acquisto, ma la distanza resta comunque ampia. Qualora le offerte dovessero soddisfare il club biancoceleste e il centravanti dovesse partire, il ds Tare lancerebbe l’offensiva a un trequartista con Vazquez, Ramirez e Callejon che restano i favoriti.