Calciomercato – Affari e trattative 25 settembre – Lazio su Draxler – Inter per Milenkovic servono 45 milioni- Milan e Lione trattano per Paquetà

Il calciomercato si sta avvicinando velocemente alla fase finale e tutte le squadre stanno cercando di perfezionare degli affari e di portare avanti delle trattative. Ecco cosa potrebbe accadere oggi 25 settembre.

Lazio su Draxler

E’ Julian Draxler il nome che potrebbe infiammare i tifosi e far tornare l’entusiasmo in casa Lazio dopo la cocente delusione per come è finita con David Silva. Il tedesco in scadenza a giugno 2021 con il PSG e la Lazio ha pronto un quinquennale a 3,5 milioni annui per convincerlo a scegliere Roma come prossima meta della sua carriera. Il tutto è però legato alla partenza di Caicedo, con l’Al Gharafa che è tornata sotto offrendo 5 milioni. Lo stesso Simone Inzaghi da tempo chiede alla società un jolly offensivo che possa far fare il definitivo salto di qualità alla rosa biancoceleste, specie in vista del ritorno in Champions League.

Inter su Milenkovic, ma Commisso non svende

L’Inter sta trattando con il Tottenham la cessione di Milan Skriniar e se l’affare dovesse andare in porto il primo nome della lista per sostituire il difensore ceco è quello del fiorentino Nikola Milenkovic. Commisso, presidente della Fiorentina ha però già fatto sapere al club nerazzurro che per prelevare il serbo bisogna pagare 45 milioni di euro altrimenti il calciatore resta alla corte di Iachini.

Milan e Lione trattano per Paquetà

Lucas Paquetá continua ad essere un obiettivo concreto del Lione. I contatti fra il Milan ed il club francese sono costanti, i rossoneri stanno lavorando anche in queste ore per cercare di sbloccare la trattativa. L’uscita del brasiliano sarebbe fondamentale per gli ultimi acquisti del mercato rossonero.

Rugani nel mirino di club inglesi

Negli scorsi giorni, alcune squadre di Premier League hanno effettuato dei sondaggi per il difensore della Juventus Daniele Rugani. Newcastle, Leeds e Manchester City si sono informati sulla possibilità che il centrale 26enne possa lasciare Torino nel corso degli ultimi giorni di mercato. Paratici non chiude la porta in faccia a nessuno, però la richiesta non si smuove dai 20-25 milioni di euro richiesti per tutto il corso dell’estate.

Pereyra ad un passo dal ritorno a Udine

Roberto Pereyra è a un passo dal ritorno all’Udinese. Il giocatore, in uscita dal Watford dopo la retrocessione in Championship, tornerà a vestire la maglia bianconera a sei anni di distanza dall’ultima volta.