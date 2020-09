Daniele Verde sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. La redazione del portale Gianluca Di Marzio riferisce che poco fa è arrivata la firma del giocatore sull’accordo che lo legherà al club bianconero. I rallentamenti degli ultimi giorni, stando a quanto riferisce il portale, sarebbero dovuti alla necessità di trovare un accordo con l’AEK Atene diverso da quello che era stato inizialmente previsto.

Calciomercato Spezia, è arrivata la firma di Daniele Verde

Lo Spezia prenderà Daniele Verde a cifre decisamente inferiori a quanto fosse filtrato all’inizio. Il giocatore arriverà in prestito oneroso da 200 mila euro con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A fissato a 600 mila euro ulteriori all’onere del prestito. Il club greco che detiene la proprietà del cartellino del giocatore avrebbe preferito altre modalità per il trasferimento. A questo punto con ogni probabilità Verde si metterà a completa disposizione di mister Italiano all’inizio della prossima settimana, anche se l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, a poca distanza dal debutto assoluto in Serie A contro il Sassuolo.

Verde andrà quindi a completare un reparto offensivo che oggi può contare su Gyasi e Farias, offrendo a mister Italiano ulteriori scelte in attacco. Manca ancora all’appello la punta centrale che dovrebbe superare nelle gerarchie Galabinov. Italiano e Meluso non hanno smesso di lavorarci, ma è possibile che verranno dedicati gli ultimi dieci giorni di mercato a questo obiettivo, dopo che tantissime operazioni sono state finalizzate nei giorni scorsi. Lo Spezia partirà per l’avventura in Serie A consapevole di dover lavorare in modo importante sopratutto durante la prima pausa nazionali, per ripresentarsi poi alla quarta di campionato con maggiore compattezza.